UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Чи може вчитель забирати в учня телефон на уроці: точна відповідь

Чи може вчитель забрати телефон учня (фото: Freepik)
Автор: Юлія Гаюк

Сьогодні діти майже постійно використовують гаджети під час навчання, однак така практика не нова. Навіть коли навчання відбувалося на очній формі, смартфони все одно були з дітьми на уроках. Тому часто вчителі забирали телефони, якщо учні порушували дисципліну. Однак чи має викладач право так робити?

Відповідь на це запитання - читайте нижче в матеріалі Styler.

Детальне пояснення

Насамперед варто усвідомити, що телефон - це особиста річ учня. Тому його, як і будь-що інше, забирати не можна. Конституція України дає право кожному громадянину володіти, користуватися та розпоряджатися своєю власністю.

У статті 4 частині 41 говориться про те, що ніхто не може бути протиправно позбавлений права власності. Це право є непорушним. Про це йдеться і в Цивільному кодексі України.

Таким чином якщо вчитель під час уроку або на перерві забирає в учня телефон, він порушує його право на приватну власність.

Однак у законодавстві прописані й випадки, коли приватна власність може бути відібраною. Зауважте, що робити це можна виключно за рішенням суду.

А в Законі України "Про освіту" йдеться про те, що здобувачу освіти гарантують безпечне середовище. Зазначимо, що в тексті документа це середовище визначають сукупністю умов у закладі освіти, що унеможливлюють заподіяння учасникам освітнього процесу фізичної, майнової та/або моральної шкоди.

Як навчити дитину користуватися телефоном дозовано

Гаджети дуже "затягують" до свого світу не лише дітей, а й дорослих. Проте доросла людина може контролювати використання, а несформована як особистість дитина - ще ні. Тому спробуйте такі поради:

  • проводьте разом час, щоб дитина мала заняття, крім гортання стрічок та онлайн ігор.
  • будьте прикладом і самі не сидіть у телефоні годинами.
  • знайдіть альтернативу смартфону: малювання, спорт, прогулянки тощо.
  • спілкуйтеся віч-на-віч, адже це набагато краще, ніж смартфони.
  • привчайте дитину до відповідальності та встановіть ліміт по часу на користування гаджетом.

Раніше ми писали, як батькам подати документи дітей на вступ до п'ятого класу.

Читайте також, коли українські школярі почнуть вчитися по 12 років у школі.

Читайте РБК-Україна в Google News
дітигаджетивчителькасмартфони