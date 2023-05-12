Может ли учитель забирать у ученика телефон на уроке: точный ответ

Подробное объяснение

Прежде всего следует осознать, что телефон - это личная вещь ученика. Поэтому его, как и что-либо другое, забирать нельзя. Конституция Украины дает право каждому гражданину владеть, пользоваться и распоряжаться собственностью.

В статье 4 части 41 говорится, что никто не может быть противоправно лишен права собственности. Это право незыблемо. Об этом говорится и в Гражданском кодексе Украины.

Таким образом, если учитель во время урока или на перерыве забирает у ученика телефон, он нарушает его право на частную собственность.

Однако в законодательстве прописаны и случаи, когда частная собственность может быть изъята. Обратите внимание, что делать это можно только по решению суда.

А в Законе Украины "Об образовании" говорится, что соискателю образования гарантируют безопасную среду. Отметим, что в тексте документа эта среда определяют совокупностью условий в учебном заведении, что делают невозможным причинение участникам образовательного процесса физического, имущественного и/или морального вреда.

Как научить ребенка пользоваться телефоном дозировано

Гаджеты очень "затягивают" в свой мир не только детей, но и взрослых. Однако взрослый человек может контролировать использование, а несформированный как личность ребенок - еще нет. Поэтому попробуйте следующие советы: