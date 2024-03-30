Чи може цивільна дружина претендувати на спадок після чоловіка: пояснення юриста

Чи може цивільна дружина/чоловік претендувати на спадок після смерті свого партнера

"Якщо коротко - то так. Але тільки при певних умовах. Для початку розберімось, хто така цивільна дружина чи цивільний чоловік? Чинне законодавство такого терміну не містить. У народі цивільною дружиною чи чоловіком називають людей, якщо вони проживають разом, мають спільний побут та взаємні права та обов'язки, але не зареєстрували шлюб у вставленому порядку. Тобто вони не мають свідоцтва про шлюб", - пояснює юрист.

Він додає, що з юридичної сторони таких осіб правильно називати не цивільною дружиною і чоловіком, а співмешканцями, або особами, що проживають однією сім'єю без реєстрації шлюбу.

За яких умов партнери можуть претендувати на спадщину

"Оскільки у них відсутнє свідоцтво про шлюб, то для того, щоб претендувати на спадщину співмешканця, необхідно буде звертатись до суду із позовом про факт встановлення проживання однією сім'єю не менше ніж 5 років до відкриття спадщини", - говорить Сащук.

Але тут є важливий нюанс - такі особи входять тільки до четвертої черги успадкування за законом.

"А це означає, що якщо там не було заповіту, у якому було визначено спадкоємцем цивільна дружина чи цивільний чоловік, то вони матимуть право отримати спадщину тільки після того, коли від неї відмовляться або її не приймуть діти, інші з подружжя, батьки, рідні сестри і брати спадкодавця чи його бабуся і дідусь, і навіть рідний дядько та тітка", - наголошує адвокат.

Сащук радить узаконювати сімейні стосунки, аби не потрапити у ситуацію, коли тітка чи дядько чоловіка має більше прав на його майно, аніж його цивільна дружина.