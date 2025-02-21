Чи може серце раптово зупинитись без причин? Кардіолог здивувала відповіддю

Чи може без причин зупинитись серце

Існують такі випадки, коли молода людина йшла спокійно по вулиці і раптом в неї зупинилось серце, вона впала і померла.

За словами лікаря, насправді серце не зупиняється просто так без видимих на це причин - "тому, що воно втомилось і прийшов час зупинитися".

Причини завжди є і вони можуть бути приховані, тобто людину нічого не турбує в людини немає ніяких симптомів, але хвороба є і вона прогресує. В результаті виникає раптова зупинка серця.

Раптова зупинка серце може бути викликана багатьма причинами, наприклад, інфаркт міокарда, серцеві аритмії, вроджені вади серця або навіть сильний стрес.

Всі ці хвороби можуть довгий час бути у людини, але не проявлятися жодними симптомами.

Ось чому важливо регулярно перевіряти свій рівень артеріального тиску, холестерину, цукру, поки вас ще нічого не турбує.

"Запобігти хворобі завжди простіше, а ніж потім її лікувати", - додала кардіолог.

Раз на рік лікар радить робити кардіо-чекап і заспокойтесь, що ваше серце здорове.

Ознаки проблем з серцем

При наявності будь-який наведених нижче симптомів варто звернутися до лікаря: