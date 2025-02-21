Может ли сердце внезапно остановиться без причин? Кардиолог удивила ответом

Может ли без причин остановиться сердце

Существуют такие случаи, когда молодой человек шел спокойно по улице и вдруг у него остановилось сердце, он упал и умер.

По словам врача, на самом деле сердце не останавливается просто так без видимых на это причин - "потому, что оно устало и пришло время остановиться".

Причины всегда есть и они могут быть скрыты, то есть человека ничего не беспокоит у человека нет никаких симптомов, но болезнь есть и она прогрессирует. В результате возникает внезапная остановка сердца.

Внезапная остановка сердце может быть вызвана многими причинами, например, инфаркт миокарда, сердечные аритмии, врожденные пороки сердца или даже сильный стресс.

Все эти болезни могут долгое время быть у человека, но не проявляться никакими симптомами.

Вот почему важно регулярно проверять свой уровень артериального давления, холестерина, сахара, пока вас еще ничего не беспокоит.

"Предотвратить болезнь всегда проще, чем потом ее лечить", - добавила кардиолог.

Раз в год врач советует делать кардио-чекап и успокойтесь, что ваше сердце здорово.

Признаки проблем с сердцем

При наличии любой из приведенных ниже симптомов стоит обратиться к врачу: