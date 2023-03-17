Чи може перший секс зруйнувати ваше подальше життя. Ось відповідь

Якщо досвід був позитивним

В першому випадку, якщо партнер був чуйним, терплячим і ви отримали задоволення, з найбільшою вірогідністю ваше сексуальне життя буде гармонійним.

и не отримаєте купу комплексів і травм, з якими доведеться справлятися роками.

Частіше - все не так радісно

На превеликий жаль, частіше трапляється геть інша ситуація...

Внаслідок відсутності статевого виховання у підлітків і незнання правил сексуального дебюту найчастіше початок статевого життя - болісний і неприємний.

Які наслідки невдалого початку

В майбутньому це може призвести до: