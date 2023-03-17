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Может ли первый секс разрушить вашу дальнейшую жизнь. Вот ответ

Как первый интим может повлиять на вашу жизнь (фото: freepik)
Автор: Светлана Мащенко

Первый интимный опыт очень важен, ведь сексуальная сфера может оказывать влияние и на другие направления вашей жизни.

Об этом рассказала психолог и сексолог Юлия Дамочкина в Instagram. Эксперт рассмотрела роль в первого раза именно в жизни женщины.

Если опыт был положительным

В первом случае, если партнер был чутким, терпеливым и вы получили удовольствие, с наибольшей вероятностью ваша сексуальная жизнь будет гармоничной.

Вы не получите кучу комплексов и травм, с которыми придется справляться годами.

Чаще - все не так радостно

К большому сожалению, чаще встречается совсем другая ситуация...

Вследствие отсутствия полового воспитания у подростков и незнания правил сексуального дебюта чаще всего начало половой жизни - болезненное и неприятное.

Какие последствия неудачного начала

В будущем это может привести к:

  • Огромному количеству комплексов, неуверенности в себе, к скованности и замкнутости в постели.
  • Часто могут быть проблемы с возбуждением, неприятием своего тела.
  • Могут возникать страхи, отсутствие оргазма и разного рода другие сексуальные дисфункции.

Ранее психолог также рассказала о трех невинных ошибках , которые изо дня в день разрушают ваши отношения.

Также мы писали о самой грубой ошибке мужчин в постели , из-за которой интим с ними становится "никаким".

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