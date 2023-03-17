Может ли первый секс разрушить вашу дальнейшую жизнь. Вот ответ

Если опыт был положительным

В первом случае, если партнер был чутким, терпеливым и вы получили удовольствие, с наибольшей вероятностью ваша сексуальная жизнь будет гармоничной.

Вы не получите кучу комплексов и травм, с которыми придется справляться годами.

Чаще - все не так радостно

К большому сожалению, чаще встречается совсем другая ситуация...

Вследствие отсутствия полового воспитания у подростков и незнания правил сексуального дебюта чаще всего начало половой жизни - болезненное и неприятное.

Какие последствия неудачного начала

В будущем это может привести к: