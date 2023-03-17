Может ли первый секс разрушить вашу дальнейшую жизнь. Вот ответ

Первый интимный опыт очень важен, ведь сексуальная сфера может оказывать влияние и на другие направления вашей жизни.
Об этом рассказала психолог и сексолог Юлия Дамочкина в Instagram. Эксперт рассмотрела роль в первого раза именно в жизни женщины.
В первом случае, если партнер был чутким, терпеливым и вы получили удовольствие, с наибольшей вероятностью ваша сексуальная жизнь будет гармоничной.
Вы не получите кучу комплексов и травм, с которыми придется справляться годами.
К большому сожалению, чаще встречается совсем другая ситуация...
Вследствие отсутствия полового воспитания у подростков и незнания правил сексуального дебюта чаще всего начало половой жизни - болезненное и неприятное.
В будущем это может привести к:
Ранее психолог также рассказала о трех невинных ошибках , которые изо дня в день разрушают ваши отношения.
Также мы писали о самой грубой ошибке мужчин в постели , из-за которой интим с ними становится "никаким".
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