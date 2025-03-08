Чи може обруч для тренування спричинити проблеми з нирками? Відповідь може здивувати

Що відомо про хулахуп

Хулахуп - це чудовий інструмент для тренування мʼязів живота, спини та стегон. Він допомагає покращити кровообіг і зміцнити мʼязи корпусу.

За словами лікаря, нирки розташовуються на рівні XII грудного, І, II та III поперекових хребців. Вони захищені жировою капсулою, мʼязами спини

та ребрами, які забезпечують амортизацію і захист від механічних пошкоджень.

Тому ймовірність того, що хулахуп безпосередньо травмує нирки, є досить низькою.

Можливі ризики для здоров'я

Використання важких хулахупів із додатковими обтяжувачами або масажними елементами може створювати підвищений тиск на мʼякі тканини в ділянці попереку.

У деяких випадках це може спричинити утворення гематом (синців) та подразнення шкіри.

Люди з наявними захворюваннями нирок (наприклад: нефрит, гідронефроз чи сечокамʼяна хвороба) можуть бути більш чутливим і до механічного впливу хулахупу.

У таких випадках регулярний тиск на поперекову ділянку може призвести до загострення симптомів або дискомфорту. Людям із захворюваннями повʼязаними із проблемою згортання крові не варто використовувати обруч з обтяженими навантаженнями.

Також треба бути обачними в користуванні хулахупом людям, які мали травми

З іншого боку, хулахуп є корисним інструментом для покращення кровообігу, зміцнення м'язів та підтримки загальної фізичної форми.

"Покращений кровообіг у черевній порожнині та попереку може сприяти загальному зміцненню організму, включно з органами сечовидільної системи, за умови помірного використання", - зазначила лікар.

Щоб безпечно користуватись обручем, варто:

обирати легкий хулахуп, особливо якщо ви новачок.

використовуйте його не довше 15-20 хвилин на день, поступово

збільшуючи навантаження

Вас може зацікавити