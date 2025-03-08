Может ли обруч для тренировки вызвать проблемы с почками? Ответ может удивить

Хулахуп или обруч является популярным тренажером для фигуры, но существует мнение, что он может вредить здоровью, в частности почкам. Стоит знать, какие потенциальные риски для здоровья он представляет.
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram-страницу нефролога Анны Петровой.
Хулахуп - это отличный инструмент для тренировки мышц живота, спины и бедер. Он помогает улучшить кровообращение и укрепить мышцы корпуса.
По словам врача, почки располагаются на уровне XII грудного, I, II и III поясничных позвонков. Они защищены жировой капсулой, мышцами спины
и ребрами, которые обеспечивают амортизацию и защиту от механических повреждений.
Поэтому вероятность того, что хулахуп непосредственно травмирует почки, является достаточно низкой.
Использование тяжелых хулахупов с дополнительными утяжелителями или массажными элементами может создавать повышенное давление на мягкие ткани в области поясницы.
В некоторых случаях это может привести к образованию гематом (синяков) и раздражению кожи.
Люди с имеющимися заболеваниями почек (например: нефрит, гидронефроз или мочекаменная болезнь) могут быть более чувствительным и к механическому воздействию хулахупа.
В таких случаях регулярное давление на поясничную область может привести к обострению симптомов или дискомфорту. Людям с заболеваниями связанными с проблемой свертываемости крови не стоит использовать обруч с отягощенными нагрузками.
Также надо быть осторожными в пользовании хулахупом людям, которые имели травмы
С другой стороны, хулахуп является полезным инструментом для улучшения кровообращения, укрепления мышц и поддержания общей физической формы.
"Улучшенное кровообращение в брюшной полости и пояснице может способствовать общему укреплению организма, включая органы мочевыделительной системы, при условии умеренного использования", - отметила врач.
Чтобы безопасно пользоваться обручем, стоит:
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