Чи може обруч для тренування спричинити проблеми з нирками? Відповідь може здивувати
Хулахуп або обруч є популярним тренажером для фігури, але існує думка, що він може шкодити здоров’ю, зокрема ниркам. Варто знати, які потенційні ризики для здоров'я він становить.
Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram-сторінку нефролога Анни Петрової.
Що відомо про хулахуп
Хулахуп - це чудовий інструмент для тренування мʼязів живота, спини та стегон. Він допомагає покращити кровообіг і зміцнити мʼязи корпусу.
За словами лікаря, нирки розташовуються на рівні XII грудного, І, II та III поперекових хребців. Вони захищені жировою капсулою, мʼязами спини
та ребрами, які забезпечують амортизацію і захист від механічних пошкоджень.
Тому ймовірність того, що хулахуп безпосередньо травмує нирки, є досить низькою.
Можливі ризики для здоров'я
Використання важких хулахупів із додатковими обтяжувачами або масажними елементами може створювати підвищений тиск на мʼякі тканини в ділянці попереку.
У деяких випадках це може спричинити утворення гематом (синців) та подразнення шкіри.
Люди з наявними захворюваннями нирок (наприклад: нефрит, гідронефроз чи сечокамʼяна хвороба) можуть бути більш чутливим і до механічного впливу хулахупу.
У таких випадках регулярний тиск на поперекову ділянку може призвести до загострення симптомів або дискомфорту. Людям із захворюваннями повʼязаними із проблемою згортання крові не варто використовувати обруч з обтяженими навантаженнями.
Також треба бути обачними в користуванні хулахупом людям, які мали травми
З іншого боку, хулахуп є корисним інструментом для покращення кровообігу, зміцнення м'язів та підтримки загальної фізичної форми.
"Покращений кровообіг у черевній порожнині та попереку може сприяти загальному зміцненню організму, включно з органами сечовидільної системи, за умови помірного використання", - зазначила лікар.
Щоб безпечно користуватись обручем, варто:
- обирати легкий хулахуп, особливо якщо ви новачок.
- використовуйте його не довше 15-20 хвилин на день, поступово
- збільшуючи навантаження
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