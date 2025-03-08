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Может ли обруч для тренировки вызвать проблемы с почками? Ответ может удивить

Суббота 08 марта 2025 14:49
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Может ли обруч для тренировки вызвать проблемы с почками? Ответ может удивить Врач рассказала, может ли обруч навредить почкам (фото: Freepik)
Автор: Татьяна Самарук
Эксперт: Анна Петрова

Хулахуп или обруч является популярным тренажером для фигуры, но существует мнение, что он может вредить здоровью, в частности почкам. Стоит знать, какие потенциальные риски для здоровья он представляет.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram-страницу нефролога Анны Петровой.

Что известно о хулахупе

Хулахуп - это отличный инструмент для тренировки мышц живота, спины и бедер. Он помогает улучшить кровообращение и укрепить мышцы корпуса.

По словам врача, почки располагаются на уровне XII грудного, I, II и III поясничных позвонков. Они защищены жировой капсулой, мышцами спины
и ребрами, которые обеспечивают амортизацию и защиту от механических повреждений.

Поэтому вероятность того, что хулахуп непосредственно травмирует почки, является достаточно низкой.

Возможные риски для здоровья

Использование тяжелых хулахупов с дополнительными утяжелителями или массажными элементами может создавать повышенное давление на мягкие ткани в области поясницы.

В некоторых случаях это может привести к образованию гематом (синяков) и раздражению кожи.

Люди с имеющимися заболеваниями почек (например: нефрит, гидронефроз или мочекаменная болезнь) могут быть более чувствительным и к механическому воздействию хулахупа.

В таких случаях регулярное давление на поясничную область может привести к обострению симптомов или дискомфорту. Людям с заболеваниями связанными с проблемой свертываемости крови не стоит использовать обруч с отягощенными нагрузками.

Также надо быть осторожными в пользовании хулахупом людям, которые имели травмы

С другой стороны, хулахуп является полезным инструментом для улучшения кровообращения, укрепления мышц и поддержания общей физической формы.

"Улучшенное кровообращение в брюшной полости и пояснице может способствовать общему укреплению организма, включая органы мочевыделительной системы, при условии умеренного использования", - отметила врач.

Чтобы безопасно пользоваться обручем, стоит:

  • выбирать легкий хулахуп, особенно если вы новичок.
  • используйте его не дольше 15-20 минут в день, постепенно
  • увеличивая нагрузку

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