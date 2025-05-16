Чи може молочниця з'явитися через їжу: це мають всі знати

Що таке молочниця

Терапевт та дієтолог Євгенії Жуковська розповіла, що candida - це дріжджоподібний гриб, який вже є у тілі.

"Він мешкає на слизових, у кишечнику, у роті, на шкірі. І в невеликій кількості він навіть "корисний" - допомагає підтримувати баланс мікрофлори. Проблеми починаються тоді, коли він розростається", - пояснила медик.

Причини цього не продукти харчування, а:

антибіотики без відновлення мікрофлори

надлишок цукру та рафінованих вуглеводів у раціоні

знижений імунітет

гормональні порушення (діабет, інсулінорезистентність)

хронічний стрес

Молочниця може розвиватися в роті, горлі та інших частинах тіла. Поширеною ознакою є наявність кремово-білих, злегка опуклих висипань у роті - зазвичай на язиці або внутрішній стороні щік. У вас також можуть бути виразки на піднебінні, яснах, мигдаликах або задній частині горла.

Інші симптоми можуть включати:

почервоніння та біль усередині та в куточках рота

втрата смакових відчуттів

ватоподібне відчуття у роті

Симптоми, при вагінальній молочниці включають:

дискомфорт - свербіж або печіння

густі білі виділення з виглядом "сиру" з дріжджовим запахом або без нього

почервоніння або набряк піхви

Чи можуть продукти харчування спровокувати появу молочниці

На деяких продуктах, особливо немитих, можуть бути спори candida. Але у здорової людини з хорошим імунітетом та збалансованим харчуванням вони не викликають ніяких проблем.

Тому заразитися кандидою через їжу неможливо. А от створити для неї ідеальні умови всередині - цілком реально. І тут вже питання не в продуктах, а в стилі життя.

При молочниці варто виключити зі свого раціону цукор, ферментований цукор - печиво, тортики, білий хліб та алкоголь.