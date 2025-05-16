Чи може молочниця з'явитися через їжу: це мають всі знати

Чи може улюблений йогурт або солодкий коктейль викликати молочницю? Медик пояснила, як певні продукти впливають на розвиток кандидозу і чого краще уникати.
РБК-Україна (проект Styler) також повідомляє про основні симптоми молочниці, які не варто ігнорувати.
Терапевт та дієтолог Євгенії Жуковська розповіла, що candida - це дріжджоподібний гриб, який вже є у тілі.
"Він мешкає на слизових, у кишечнику, у роті, на шкірі. І в невеликій кількості він навіть "корисний" - допомагає підтримувати баланс мікрофлори. Проблеми починаються тоді, коли він розростається", - пояснила медик.
Причини цього не продукти харчування, а:
Молочниця може розвиватися в роті, горлі та інших частинах тіла. Поширеною ознакою є наявність кремово-білих, злегка опуклих висипань у роті - зазвичай на язиці або внутрішній стороні щік. У вас також можуть бути виразки на піднебінні, яснах, мигдаликах або задній частині горла.
Інші симптоми можуть включати:
Симптоми, при вагінальній молочниці включають:
На деяких продуктах, особливо немитих, можуть бути спори candida. Але у здорової людини з хорошим імунітетом та збалансованим харчуванням вони не викликають ніяких проблем.
Тому заразитися кандидою через їжу неможливо. А от створити для неї ідеальні умови всередині - цілком реально. І тут вже питання не в продуктах, а в стилі життя.
При молочниці варто виключити зі свого раціону цукор, ферментований цукор - печиво, тортики, білий хліб та алкоголь.
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При написанні матеріалу використовувались такі джерела: Instagram-сторінку терапевта, дієтолог та нутриціолога Євгенії Жуковської, сайти Cleveland clinic та Вetter health.