Может ли молочница появиться из-за еды: это должны все знать

Что такое молочница

Терапевт и диетолог Евгении Жуковская рассказала, что candida - это дрожжеподобный гриб, который уже есть в теле.

"Он живет на слизистых, в кишечнике, во рту, на коже. И в небольшом количестве он даже "полезен" - помогает поддерживать баланс микрофлоры. Проблемы начинаются тогда, когда он разрастается", - объяснила медик.

Причины этого не продукты питания, а:

антибиотики без восстановления микрофлоры

избыток сахара и рафинированных углеводов в рационе

сниженный иммунитет

гормональные нарушения (диабет, инсулинорезистентность)

хронический стресс

Молочница может развиваться во рту, горле и других частях тела. Распространенным признаком является наличие кремово-белых, слегка выпуклых высыпаний во рту - обычно на языке или внутренней стороне щек. У вас также могут быть язвы на небе, деснах, миндалинах или задней части горла.

Другие симптомы могут включать:

покраснение и боль внутри и в уголках рта

потеря вкусовых ощущений

ватообразное ощущение во рту

Симптомы, при вагинальной молочнице включают:

дискомфорт - зуд или жжение

густые белые выделения с видом "творога" с дрожжевым запахом или без него

покраснение или отек влагалища

Могут ли продукты питания спровоцировать появление молочницы

На некоторых продуктах, особенно немытых, могут быть споры candida. Но у здорового человека с хорошим иммунитетом и сбалансированным питанием они не вызывают никаких проблем.

Поэтому заразиться кандидой через пищу невозможно. А вот создать для нее идеальные условия внутри - вполне реально. И здесь уже вопрос не в продуктах, а в стиле жизни.

При молочнице стоит исключить из своего рациона сахар, ферментированный сахар - печенье, тортики, белый хлеб и алкоголь.