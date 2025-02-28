Чи може менструація викликати підвищення тиску? Кардіолог дала чітку відповідь

Під час менструації багато жінок відчувають зміни в організмі, зокрема, підвищення артеріального тиску. Це явище пояснюється гормональними коливаннями, що відбуваються в цей період, а також впливом фізіологічних процесів.
Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram-сторінку кардіолога Наталії Іванюк.
За словами лікаря, перед менструацією зростає рівень прогестерону, що провокує затримку рідини в жіночому організмі і це може спричиняти підвищення артеріального тиску.
Під час менструації також можуть бути коливання тиску, бо рівень естрогену також змінюється. Однак, ці коливання в більшості випадків зазвичай незначні і не становлять загрози для вашого життя.
Перед місячними (лютеїнова фаза) - прогестерон розслаблює стінки судин, через що у багатьох жінок тиск падає. В результаті може з’явитися слабкість, запаморочення, сонливість.
Медик зазначила, що під час місячних через втрату рідини та крові можливе ще більше зниження тиску, особливо якщо менструація рясна. Але у частини жінок, навпаки, тиск зростає через затримку рідини, спазми судин та викид простагландинів.
Тоді як під час овуляції - підвищується рівень естрогену, який покращує еластичність судин, тому тиск у цей період зазвичай стабільний.
Цікаво, що жінки менше схильні до гіпертонії в молодому віці, оскільки естроген захищає судини. Але після 50 років, коли рівень цього гормону знижується, ризик серцево-судинних хвороб різко зростає. Саме тому після менопаузи артеріальна гіпертензія у жінок зустрічається навіть частіше, ніж у чоловіків.
"Серце працює в ритмі гормональних змін, і це нормально. Головне - знати особливості свого організму та вміти підтримувати його в різні періоди", - йдеться у повідомленні.
Щоб уникнути підвищення тиску під час менструації, можна дотримуватися кількох простих рекомендацій:
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