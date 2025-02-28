Может ли менструация вызвать повышение давления? Кардиолог дала четкий ответ

Во время менструации многие женщины испытывают изменения в организме, в частности, повышение артериального давления. Это явление объясняется гормональными колебаниями, происходящими в этот период, а также влиянием физиологических процессов.
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram-страницу кардиолога Натальи Иванюк.
По словам врача, перед менструацией растет уровень прогестерона, что провоцирует задержку жидкости в женском организме и это может вызвать повышение артериального давления.
Во время менструации также могут быть колебания давления, потому что уровень эстрогена также меняется. Однако эти колебания в большинстве случаев обычно незначительны и не представляют угрозы для вашей жизни.
Перед месячными (лютеиновая фаза) - прогестерон расслабляет стенки сосудов, из-за чего у многих женщин давление падает. В результате может появиться слабость, головокружение, сонливость.
Медик отметила, что во время месячных из-за потери жидкости и крови возможно еще большее снижение давления, особенно если менструация обильная. Но у части женщин, наоборот, давление растет из-за задержки жидкости, спазмов сосудов и выброса простагландинов.
Тогда как во время овуляции - повышается уровень эстрогена, который улучшает эластичность сосудов, поэтому давление в этот период обычно стабильное.
Интересно, что женщины меньше подвержены гипертонии в молодом возрасте, поскольку эстроген защищает сосуды. Но после 50 лет, когда уровень этого гормона снижается, риск сердечно-сосудистых болезней резко возрастает. Именно поэтому после менопаузы артериальная гипертензия у женщин встречается даже чаще, чем у мужчин.
"Сердце работает в ритме гормональных изменений, и это нормально. Главное - знать особенности своего организма и уметь поддерживать его в разные периоды", - говорится в сообщении.
Чтобы избежать повышения давления во время менструации, можно придерживаться нескольких простых рекомендаций:
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