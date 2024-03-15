Чи може людина жити без м'яса та бути здоровою: відповідь професора з Гарварду

М'ясо має важливе значення для запобігання депресії та тривоги. І відмова від цього продукту повністю може бути шкідливою для психічного здоров'я.

Про це розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на психіатра з питань харчування та метаболізму Гарвардського університету доктора Джорджії Еде у Daily Mail.

Доктор Еде вже декілька років вивчає зв'язок між тим, що ми їмо, і нашим психічним та фізичним здоров'ям. Вона стверджує, що людському мозку потрібно м'ясо, бо без нього ми ставимо під удар наше психічне здоров'я.

"Мозку потрібно м'ясо. Ми звикли, що м'ясо небезпечно для нашого загального здоров'я, включаючи здоров'я нашого мозку, а рослини справді є найкращим засобом для живлення та захисту нашого мозку. Але правда в тому, що насправді це - догори ногами й задом наперед", - говорить фахівець.

Вона підкреслює, шо попри те, що достатня кількість білка вже давно викликає занепокоєння у веганських дієтах, споживання м'яса - це щось більше, ніж білок.

"Насправді йдеться не про білки, а про всі інші поживні речовини, які містяться в м'ясі. Ви можете задовільнити свої потреби в білках за допомогою веганської та вегетаріанської дієти, якщо її ретельно спланувати", - каже доктор Еде.

Білки складаються з хімічних речовин, які називаються амінокислотами, які будують і відновлюють м’язи та кістки.

Хоча продукти тваринного походження, такі як яйця, м’ясо, сир і грецький йогурт, містять багато білка, його також можна знайти у веганських стравах, таких як сочевиця та брокколі.

"Але багато інших основних поживних речовин знайти набагато важче, й в деяких випадках їх неможливо отримати з рослин", - додала науковець.

Вона зазначила, що м’ясо - "єдина їжа, яка містить усі необхідні нам поживні речовини в належній формі, а також є найбезпечнішою їжею для рівня цукру в крові та інсуліну".

Ці поживні речовини включають вітамін B12, омега-3 жирні кислоти, цинк, холін, залізо та йод.

Вітамін B12, наприклад, допомагає у формуванні насичених киснем еритроцитів і ДНК. Однак його також пов’язують з регуляцією серотоніну, що підвищує настрій, а низький рівень серотоніну пов’язаний із підвищеним ризиком депресії та тривоги.

Систематичний огляд 18 досліджень 2021 року порівнював тих, хто їсть і не їсть м’ясо. У дослідженні взяли участь 160 257 учасників віком від 11 до 96 років (53 відсотки з яких були жінки), у тому числі 149 559 м’ясоїдів і 8 584 м’яса уникали.

З них 11 досліджень показали, що дієти без м’яса пов’язані з погіршенням психічного здоров’я. Одне з цих досліджень показало, що вегетаріанці мали 35,2 відсотка ймовірності розвитку великої депресії в порівнянні з 19,1 відсотком у м’ясоїдів.

Крім того, ймовірність розвитку тривожного розладу у вегетаріанців становила 31,5 відсотка, у порівнянні з 18,4 відсотками у м’ясоїдів.

Одне дослідження, опубліковане у 2022 році, опитало 14 000 бразильців віком від 35 до 74 років і виявило, що ті, хто дотримувався веганської дієти, вдвічі частіше страждали від депресії - навіть якщо вони споживали такі ж поживні речовини, як м’ясоїдні.

А метааналіз, опублікований у 2020 році, який включав 160 000 м’ясоїдів і 8 500 м’ясних людей, також показав, що ті, хто виключає м’ясо зі свого раціону, значно частіше страждають від депресії.

Крім того, м’ясо, яйця та молоко "особливо життєво необхідні" дітям, молоді та літнім людям, а також вагітним і годуючим жінкам.

У документі 2019 року також зазначено, що дефіцит вітаміну B12, який частіше зустрічається у веганів, може підвищити ризик інсульту.

Це пояснюється тим, що його відсутність перешкоджає виведенню білків із кровотоку, що призводить до запалення, що, своєю чергою, підвищує ймовірність пошкодження кровоносних судин. Це ключовий фактор ризику інсульту.

Дорослі люди потребують приблизно 2,4 мг вітаміну B12 на день, щоб нормально функціонувати.