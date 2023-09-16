Чи може літак впасти під час турбулентності: досвідчений пілот дав відповідь

Чому в літаку виникає турбулентність

Літак "відчуває" турбулентність, коли інтенсивно рухається через зміни швидкості та напрямку повітряного потоку.

Найпоширенішими причинами виникнення турбулентності є утворення хмар, шторми, гірські протяги чи струмені. Раптова зміна сили та напрямку вітру також впливає на політ.

Турбулентність може також створюватися самим літаком при зіткненні великого об'єму повітря з кінчиками крил літака. У всіх випадках пілоти проводять випробування та навчання, щоб контролювати будь-яку ситуацію, що виникає.

Під час нічних чи ранкових польотів турбулентність виникає рідко, оскільки повітряний потік у цей час доби більш плавний.

Чи загрожує турбулентність літакам

Пілот пояснює, що всі сучасні літаки проходять так зване "стрес-тестування", щоб переконатися, чи витримують вони найсуворіші ситуації в повітрі.

Під час турбулентності пілот чи член екіпажу зазвичай робить оголошення, щоб поінформувати пасажирів. У салоні засвітиться знак про необхідність пристебнути ремені безпеки.

Після того, як літак подолає турбулентність, пасажири можуть далі переміщатися літаком, якщо це необхідно.

Але під час турбулентності пасажири повинні сидіти, щоб уникнути нещасних випадків при падінні багажу.

Дослідження Університету Редінга показують, що надалі через зміну клімату турбулентності під час польотів можуть ставати сильнішими та частішими. Тому авіакомпанія доведеться добре подумати, як вони розв'яжуть цю проблему.