Может ли самолет упасть во время турбулентности: опытный пилот ответил

Турбулентность в авиации представляет собой разного рода колебания самолета, возникающие в результате нисходящих и восходящих вихревых потоков ветра. Для пассажиров это действительно неприятный момент, но для самолета он не несет никакой опасности.
Об этом сообщает Styler со ссылкой на британское издание Express.
Самолет "испытывает" турбулентность, когда интенсивно двигается из-за изменения скорости и направления воздушного потока.
Наиболее распространенными причинами возникновения турбулентности являются образование облаков, штормы, горные сквозняки или струи. Внезапная смена силы и направления ветра также влияет на полет.
Турбулентность может также создаваться самолетом при столкновении большого объема воздуха с кончиками крыльев самолета. Во всех случаях пилоты проводят испытания и обучение, чтобы контролировать любую возникающую ситуацию.
Во время ночных или утренних полетов турбулентность возникает редко, поскольку воздушный поток в это время более плавный.
Пилот объясняет, что все современные самолеты проходят так называемое "стресс-тестирование", чтобы убедиться, выдерживают ли они самые суровые ситуации в воздухе.
Во время турбулентности пилот или член экипажа обычно делают объявления, чтобы проинформировать пассажиров. В салоне засветится знак о необходимости пристегнуть ремни безопасности.
После того как самолет справится с турбулентностью, пассажиры могут дальше перемещаться самолетом, если это необходимо.
Но во время турбулентности пассажиры должны сидеть во избежание несчастных случаев при падении багажа.
Исследования Университета Рединга показывают, что в дальнейшем из-за изменения климата турбулентности во время полетов могут становиться сильнее и чаще. Поэтому авиакомпании придется хорошо подумать, как они разрешат эту проблему.
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