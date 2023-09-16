Может ли самолет упасть во время турбулентности: опытный пилот ответил

Почему в самолете возникает турбулентность

Самолет "испытывает" турбулентность, когда интенсивно двигается из-за изменения скорости и направления воздушного потока.

Наиболее распространенными причинами возникновения турбулентности являются образование облаков, штормы, горные сквозняки или струи. Внезапная смена силы и направления ветра также влияет на полет.

Турбулентность может также создаваться самолетом при столкновении большого объема воздуха с кончиками крыльев самолета. Во всех случаях пилоты проводят испытания и обучение, чтобы контролировать любую возникающую ситуацию.

Во время ночных или утренних полетов турбулентность возникает редко, поскольку воздушный поток в это время более плавный.

Угрожает ли турбулентность самолетам

Пилот объясняет, что все современные самолеты проходят так называемое "стресс-тестирование", чтобы убедиться, выдерживают ли они самые суровые ситуации в воздухе.

Во время турбулентности пилот или член экипажа обычно делают объявления, чтобы проинформировать пассажиров. В салоне засветится знак о необходимости пристегнуть ремни безопасности.

После того как самолет справится с турбулентностью, пассажиры могут дальше перемещаться самолетом, если это необходимо.

Но во время турбулентности пассажиры должны сидеть во избежание несчастных случаев при падении багажа.

Исследования Университета Рединга показывают, что в дальнейшем из-за изменения климата турбулентности во время полетов могут становиться сильнее и чаще. Поэтому авиакомпании придется хорошо подумать, как они разрешат эту проблему.