RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Может ли самолет упасть во время турбулентности: опытный пилот ответил

Что такое турбулентность (фото: Freepik)
Автор: Юлия Гаюк

Турбулентность в авиации представляет собой разного рода колебания самолета, возникающие в результате нисходящих и восходящих вихревых потоков ветра. Для пассажиров это действительно неприятный момент, но для самолета он не несет никакой опасности.

Об этом сообщает Styler со ссылкой на британское издание Express.

Почему в самолете возникает турбулентность

Самолет "испытывает" турбулентность, когда интенсивно двигается из-за изменения скорости и направления воздушного потока.

Наиболее распространенными причинами возникновения турбулентности являются образование облаков, штормы, горные сквозняки или струи. Внезапная смена силы и направления ветра также влияет на полет.

Турбулентность может также создаваться самолетом при столкновении большого объема воздуха с кончиками крыльев самолета. Во всех случаях пилоты проводят испытания и обучение, чтобы контролировать любую возникающую ситуацию.

Во время ночных или утренних полетов турбулентность возникает редко, поскольку воздушный поток в это время более плавный.

Угрожает ли турбулентность самолетам

Пилот объясняет, что все современные самолеты проходят так называемое "стресс-тестирование", чтобы убедиться, выдерживают ли они самые суровые ситуации в воздухе.

Во время турбулентности пилот или член экипажа обычно делают объявления, чтобы проинформировать пассажиров. В салоне засветится знак о необходимости пристегнуть ремни безопасности.

После того как самолет справится с турбулентностью, пассажиры могут дальше перемещаться самолетом, если это необходимо.

Но во время турбулентности пассажиры должны сидеть во избежание несчастных случаев при падении багажа.

Исследования Университета Рединга показывают, что в дальнейшем из-за изменения климата турбулентности во время полетов могут становиться сильнее и чаще. Поэтому авиакомпании придется хорошо подумать, как они разрешат эту проблему.

 

Раньше мы рассказывали, почему не нужно аплодировать пилотам после посадки самолета.

Читайте также, как бесплатно перейти в бизнес-класс в самолете.

Читайте РБК-Украина в Google News
аеропорт