Чи може бути повітряна тривога поважною причиною для прогула на роботі: роз'яснення юриста

Чи можна звільнити працівника за перебування в укритті

За словами фахівця, перебування в укритті під час повітряної тривоги може бути поважною причиною відсутності працівника на роботі, якщо час відсутності працівника на роботі збігається з повітряною тривогою та часом добирання (офіс-укриття-офіс).

Повітряні тривоги оголошуються в Україні майже щодня і часом буває по 3-4 рази. За таких частих тривог працівник може бути відсутній більше ніж 3 години на день, і роботодавець, своєю чергою, може звільнити за прогул, адже прогул - це відсутність на роботі протягом 3 годин.

Укриття під час повітряної тривоги для працівника може бути:

у приміщенні офісу (якщо так вирішив працівник)

в укритті або сховищі, створеному роботодавцем

у спеціально визначеному укритті, перелік яких є на офіційних сайтах міських або селищних рад тощо

Але саме працівник вирішує, в якому укритті він перебуватиме під час тривоги в робочий час (в офісі або пройти до найближчого укриття).

Що це значить на практиці

Працівник протягом одного дня відходив декілька разів з робочого місця до укриття, час його відсутності збігається з оголошеними тривогами. Це вимушений прогул з поважних причин.

Працівник відсутній на роботі 3 дні, а потім заявляє, що він сидів в укритті вдома, а повітряні тривоги були двічі по 1,5 години. Це прогул, оскільки працівник має перебувати в укритті лише під час повітряних тривог, а в інший час працювати.

Тобто:

Перебування в укритті під час повітряної тривоги може бути поважною причиною відсутності працівника на роботі, якщо: