Может ли быть воздушная тревога уважительной причиной для прогула на работе: разъяснение юриста

Можно ли уволить работника за нахождение в укрытии

По словам специалиста, пребывание в укрытии во время воздушной тревоги может быть уважительной причиной отсутствия работника на работе, если время отсутствия работника на работе совпадает с воздушной тревогой и временем отбора (офис-укрытие-офис).

Воздушные тревоги объявляются в Украине почти каждый день и иногда бывает по 3-4 раза. При таких частых тревогах работник может отсутствовать более 3 часов в день, и работодатель, в свою очередь, может уволить за прогул, ведь прогул - это отсутствие на работе в течение 3 часов.

Укрытие во время воздушной тревоги для работника может быть:

в помещении офиса (если так решил работник)

в укрытии или хранилище, созданном работодателем

в специально определенном укрытии, перечень которых есть на официальных сайтах городских или поселковых советов

Но именно работник решает, в каком укрытии он будет находиться во время тревоги в рабочее время (в офисе или пройти до ближайшего укрытия).

Что это значит на практике

Работник в течение одного дня отходил несколько раз с рабочего места до укрытия, время его отсутствия совпадает с объявленными тревогами. Это вынужденный прогул по уважительным причинам.

Работник отсутствует на работе 3 дня, а затем заявляет, что сидел в укрытии дома, а воздушные тревоги были дважды по 1,5 часа. Это прогул, поскольку работник должен находиться в укрытии только во время воздушных тревог, а в другое время работать.

То есть:

Пребывание в укрытии во время воздушной тревоги может быть уважительной причиной отсутствия работника на работе, если: