Может ли быть воздушная тревога уважительной причиной для прогула на работе: разъяснение юриста

С начала полномасштабного вторжения России в Украину было зафиксировано более 38 тысяч воздушных тревог. Только в январе 2024 года их было более полутора тысяч и средняя продолжительность каждой – около часа. Иногда объявление воздушной тревоги может "поймать" нас во время рабочего дня или по дороге на рабочее место.

Может ли воздушная тревога стать уважительной причиной для прогула на работе, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сообщение адвоката Александра Головченко в Facebook.

Можно ли уволить работника за нахождение в укрытии

По словам специалиста, пребывание в укрытии во время воздушной тревоги может быть уважительной причиной отсутствия работника на работе, если время отсутствия работника на работе совпадает с воздушной тревогой и временем отбора (офис-укрытие-офис).

Воздушные тревоги объявляются в Украине почти каждый день и иногда бывает по 3-4 раза. При таких частых тревогах работник может отсутствовать более 3 часов в день, и работодатель, в свою очередь, может уволить за прогул, ведь прогул - это отсутствие на работе в течение 3 часов.

Укрытие во время воздушной тревоги для работника может быть:

в помещении офиса (если так решил работник)

в укрытии или хранилище, созданном работодателем

в специально определенном укрытии, перечень которых есть на официальных сайтах городских или поселковых советов

Но именно работник решает, в каком укрытии он будет находиться во время тревоги в рабочее время (в офисе или пройти до ближайшего укрытия).

Что это значит на практике

Работник в течение одного дня отходил несколько раз с рабочего места до укрытия, время его отсутствия совпадает с объявленными тревогами. Это вынужденный прогул по уважительным причинам.

Работник отсутствует на работе 3 дня, а затем заявляет, что сидел в укрытии дома, а воздушные тревоги были дважды по 1,5 часа. Это прогул, поскольку работник должен находиться в укрытии только во время воздушных тревог, а в другое время работать.

То есть:

Пребывание в укрытии во время воздушной тревоги может быть уважительной причиной отсутствия работника на работе, если: