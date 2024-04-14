Експерти пояснили, чи мають право студенти-ВПО на продовження виплат

Після внесення низки змін у порядок виплати допомоги переселенцям у багатьох українців виникає питання, чи мають право студенти-ВПО на продовження виплат.
Відповідь на це питання дає РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на публікацію Юридичного порадника для ВПО у Facebook.
"Питання продовження виплат студентам знайшло своє врегулювання з прийняттям постанови Кабміну №331 від 22 березня цього року. Так, студенти мають право на продовження виплати допомоги на проживання ВПО особисто на себе та у складі сім'ї своїх батьків", - пояснюють юристи.
Відповідно Закону надання допомоги на проживання ВПО діти/особи до 23 років, які навчаються в закладах професійної (професійно-технічної), фахової передвищої та вищої освіти мають право на продовження допомоги в складі своєї сім'ї, якщо в сім'ї є:
Для продовження цієї виплати має звернутися уповноважений член сім'ї.
"Також відповідно до Закону діти/особи віком до 23 років, які навчаються за денною або дуальною формою здобуття освіти в закладах професійної (професійно-технічної), фахової передвищої, вищої освіти після досягнення ними 18 років і не мають власних сімей, мають право звертатися за призначенням допомоги особисто, якщо вони мають фактичне місце проживання (перебування) інше, ніж в уповноваженої особи", - пояснюють юристи.
У цьому випадку за продовженням виплат може звертатися сам студент-ВПО.
Для отримання виплати важливо, щоб:
Наголосимо, що заявник на виплати не може перебувати на тимчасово окупованій території України.
Читайте також про те, хто із переселенців має право на продовження виплат на сім'ю.
Раніше ми писали про те, які дипломи з окупованих територій вважаються недійсними.