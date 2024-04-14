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Эксперты объяснили, имеют ли право студенты-ВПЛ на продление выплат

Могут ли студенты-ВПЛ продлить выплаты (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Василина Копытко

После внесения ряда изменений в порядок выплаты помощи переселенцам у многих украинцев возникает вопрос, имеют ли право студенты-ВПЛ на продолжение выплат.

Ответ на этот вопрос дает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на публикацию Юридического советчика для ВПЛ в Facebook.

Имеют ли право студенты-ВПЛ на продолжение выплат

"Вопрос продления выплат студентам нашел свое урегулирование с принятием постановления Кабмина №331 от 22 марта этого года. Так, студенты имеют право на продление выплаты пособия на проживание ВПЛ лично на себя и в составе семьи своих родителей", - объясняют юристы.

Согласно Закону предоставления помощи на проживание ВПЛ дети/лица до 23 лет, обучающиеся в учреждениях профессионального (профессионально-технического), профессионального высшего и высшего образования имеют право на продление помощи в составе своей семьи, если в семье есть:

  • неработающее трудоспособное лицо, которое на дату обращения за помощью зарегистрировалось в центре занятости как безработное или как ищущее работу, в частности для получения ваучера на обучение, но еще не трудоустроившееся
  • трудоспособные лица, работающие, осуществляют предпринимательскую деятельность/независимую профессиональную деятельность, в частности, которые в течение предыдущих шести месяцев получения помощи трудоустроились, зарегистрировались как физическое лицо-предприниматель и начали соответствующую деятельность или получили помощь на получение экономической самостоятельности/микрогрант/грант на создание или развитие собственного бизнеса/ваучер на обучение
  • лица, потерявшие трудоспособность (например, достигшие пенсионного возраста)

Для продолжения этой выплаты должен обратиться уполномоченный член семьи.

"Также в соответствии с Законом дети/лица до 23 лет, обучающиеся по дневной или дуальной форме получения образования в учреждениях профессионального (профессионально-технического), профессионального высшего, высшего образования после достижения ими 18 лет и не имеющих собственных семей, имеют право обращаться по назначению помощи лично, если они имеют фактическое место жительства (нахождение) иное, чем у уполномоченного лица", - объясняют юристы.

В этом случае за продолжением выплат может обращаться сам студент-ВПЛ.

Для получения выплаты важно, чтобы:

  • период перемещения (повторного перемещения) с территорий боевых действий или временной оккупации должен быть с 1 января 2022 года. Перечень территорий можно посмотреть здесь
  • совокупный доход семьи не должен превышать 9 444 грн на одного члена семьи за последние 3 месяца перед месяцем обращения
  • общее соответствие "имущественным" критериям (о покупке транспортных средств, жилья, валюты, депозиты на сумму свыше 100 тыс. и т. п.)

Отметим, что заявитель на выплаты не может находиться на временно оккупированной территории Украины.

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