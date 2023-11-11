Чи мають право працівники ТЦК перевіряти документи у перехожих: пояснення адвоката

В Україні триває мобілізація. Військовозобов'язаним чоловікам повістки можуть видавати у будь-якому місці. Нерідко трапляються випадки, коли працівники ТЦК вимагають у перехожих документи для перевірки. Але чи мають вони на це законні підстави?

Відповідь на це дає РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на публікацію адвоката Володимира Крекотня в Instagram .

Чи мають право працівники ТЦК перевіряти документи у перехожих

"У мережі бачив відео, де працівник ТЦК зупиняє пересічного чоловіка і показує йому якесь посвідчення, видане комендантом ТЦК, яке начебто надає уповноваження на перевірку документів", - каже адвокат.

Чинним законодавством не затверджено бланків якихось посвідчень, що давали би право представникам ТЦК просто так перевіряти документи у будь-якого перехожого.

"Так само, ані комендант, ані начальник ТЦК не має повноважень видавати подібні посвідчення. Враховуйте це, якщо на вулиці до вас звернеться людина у формі та вимагатиме ваші документи, пред’явивши подібне посвідчення", - пояснює юрист.

Які є підстави для перевірки документів

Уповноважена особа має право вимагати в особи пред’явлення нею документів, що посвідчують особу та підтверджують громадянство України чи спеціальний статус особи, у таких випадках:

якщо особа має зовнішні ознаки, схожі на ознаки особи, яка перебуває в розшуку, або безвісно зниклої особи

якщо існує достатньо підстав вважати, що особа вчинила або має намір вчинити правопорушення

якщо особа перебуває на території чи об’єкті із спеціальним режимом

якщо в особи є зброя, боєприпаси, наркотичні засоби та інші речі, обіг яких обмежений або заборонений для зберігання, використання чи перевезення яких потрібен дозвіл, якщо встановити такі права іншим чином не можливо

якщо особа перебуває в місці вчинення кримінального, адміністративного правопорушення або дорожньо-транспортної пригоди, іншої надзвичайної події

якщо зовнішні ознаки особи чи транспортного засобу або дії особи дають достатні підстави вважати, що особа причетна до вчинення правопорушення, транспортний засіб може бути знаряддям чи об’єктом вчинення правопорушення

порушення особою відповідних заборон, введених на території, де запроваджено правовий режим воєнного стану

"Відповідно до статті 19 Конституції України органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов’язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України", - наголосив Крекотень.