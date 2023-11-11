Имеют ли право работники ТЦК проверять документы у прохожих: объяснение адвоката

В Украине продолжается мобилизация. Военнообязанным мужчинам повестки могут выдавать в любом месте. Нередки случаи, когда работники ТЦК требуют у прохожих документы для проверки. Но есть ли у них на это законные основания?

Ответ на это дает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на публикацию адвоката Владимира Крекотня в Instagram .

Имеют ли право работники ТЦК проверять документы у прохожих

"В сети видел видео, где работник ТЦК останавливает какого-то гражданина и показывает ему какое-то удостоверение, выданное комендантом ТЦК, которое вроде бы как предоставляет уполномочия на проверку документов", - говорит адвокат.

Действующим законодательством не утверждены бланки каких-либо удостоверений, которые давали бы право представителям ТЦК просто так проверять документы у любого прохожего.

"Так же ни комендант, ни начальник ТЦК не имеет полномочий выдавать подобные удостоверения. Учитывайте это, если на улице к вам обратится человек в форме и потребует ваши документы, предъявив подобное удостоверение", - объясняет юрист.

Какие существуют основания для проверки документов

Уполномоченное лицо вправе потребовать у мужчины предъявления им документов, удостоверяющих личность и подтверждающих гражданство Украины или специальный статус лица, в следующих случаях:

если человек имеет внешние признаки, похожие на признаки находящегося в розыске лица или безвестно исчезнувшего лица

если существует достаточно оснований полагать, что человек совершил или намерено совершить правонарушение

если человек находится на территории или объекте со специальным режимом

если у человека есть оружие, боеприпасы, наркотические средства и другие вещи, обращение которых ограничено или запрещено для хранения, использование или перевозка которых требуется разрешение, если установить такие права иным образом невозможно

если лицо находится в месте совершения уголовного, административного правонарушения или ДТП, другого чрезвычайного происшествия

если внешние признаки человека или транспортного средства или действия лица дают достаточные основания полагать, что человек имеет отношение к совершению правонарушения, транспортное средство может быть орудием или объектом совершения правонарушения

нарушение человеком соответствующих запретов, введенных на территории, где введен правовой режим военного положения

"В соответствии со статьей 19 Конституции Украины органы государственной власти и органы местного самоуправления, их должностные лица обязаны действовать только на основании, в пределах полномочий и способом, предусмотренным Конституцией и законами Украины", - подчеркнул Крекотень.