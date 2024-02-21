Чи мають право батьки у похилому віці стягувати аліменти з дітей: пояснення адвоката

Українське законодавство передбачає, що повнолітні діти мають утримувати своїх непрацездатних батьків. Втім, у деяких випадках стягнення таких аліментів можуть не призначити.
Про те, що треба знати про стягнення аліментів на батьків, розповідає РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на публікацію адвоката Мар'яна Сащука в Instagram.
"Обов'язок повнолітніх дітей піклуватися про своїх неповносправних батьків закріплено у статті 51 Конституції України. Крім того, у статті 202 Сімейного кодексу України вказано, що повнолітні діти зобов'язані утримувати своїх літніх батьків, які є непрацездатними і потребують матеріальної допомоги", - каже юрист.
Він наголошує, що обов'язковою умовою для призначення аліментів на батьків є їхня непрацездатність та потреба у матеріальній допомозі.
"Непрацездатними вважаються особи, які досягли пенсійного віку, або мають встановлену інвалідність. А також особи, які мають право на пенсію у зв'язку із втратою годувальника. Важливо, що крім сплати аліментів, повнолітні діти мають брати участь також і у додаткових витратах на батьків, викликаних важкою хворобою, інвалідністю, або немічністю", - пояснює Сащук.
Разом із тим, якщо мати чи батько ухилялися від виконання батьківських обов'язків, у тому числі від сплати аліментів, то їхні діти надалі можуть бути звільнені судом від обов'язку утримувати таких батьків.
"Правда тут є один дуже важливий нюанс. Якщо свого часу батько чи мати не брали участі у вихованні дитини, але заяву до суду про стягнення аліментів не подавали, то у такому випадку вважається, що всіх все влаштовувало. А такий батько чи мати брали належну участь у вихованні дитини. Відповідно такі горе-батьки матимуть право претендувати на аліменти, але вже для себе", - говорить адвокат.
Сащук наголошує, якщо батьки не беруть участі у вихованні дитини, важливо звертатися до суду. Навіть, якщо аліменти на дитину не платитимуть, то у подальшому уже повнолітні діти будуть звільнені від обов'язку виплачувати аліменти батькам.
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