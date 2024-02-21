Имеют ли право родители в преклонном возрасте взыскивать алименты с детей: объяснение адвоката

В каких случаях алименты в пользу родителей назначают, а в каких - нет

"Обязанность совершеннолетних детей заботиться о своих нетрудоспособных родителях закреплена в статье 51 Конституции Украины. Кроме того, в статье 202 Семейного кодекса Украины указано, что совершеннолетние дети обязаны содержать своих пожилых родителей, которые являются нетрудоспособными и нуждаются в материальной помощи", - говорит юрист.

Он отмечает, что обязательным условием для назначения алиментов на родителей является их нетрудоспособность и потребность в материальной помощи.

"Нетрудоспособными считаются лица, достигшие пенсионного возраста, или имеющие установленную инвалидность. А также лица, имеющие право на пенсию в связи с потерей кормильца. Важно, что помимо уплаты алиментов, совершеннолетние дети должны принимать участие также и в дополнительных расходах на родителей, вызванных тяжелой болезнью, инвалидностью или немощностью", - объясняет Сащук.

Вместе с тем, если мать или отец уклонялись от исполнения родительских обязанностей, в том числе от уплаты алиментов, то их дети в дальнейшем могут быть освобождены судом от обязанности содержать таких родителей.

"Правда здесь есть один очень важный нюанс. Если в свое время отец или мать не принимали участия в воспитании ребенка, но заявление в суд о взыскании алиментов не подавали, то в таком случае считается, что всех все устраивало. А такой отец или мать принимали должное участие в воспитании ребенка. Соответственно, такие горе-родители будут иметь право претендовать на алименты, но уже для себя", - говорит адвокат.

Сащук отмечает, что если родители не участвуют в воспитании ребенка, важно обращаться в суд. Даже если алименты на ребенка не будут платить, то в дальнейшем уже совершеннолетние дети будут освобождены от обязанности выплачивать алименты родителям.