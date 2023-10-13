"Чи повинні ми ненавидіти росіян?" Українська співачка потрапила в скандал через пацифізм

Деталі скандалу зі співачкою

Валерія Домрачова, вокалістка та співзасновник гурту "Артилерія", днями поміркувала у TikTok про те, чи мають українці право бажати смерті росіянам.

@artyleriya_ слухайте в 2х, але слухайте до кінця. ми ж вважаємо себе кращими за них, а дійсно так є? оригінальний звук - артилерія!

Підписники її одразу засудили, а співачка оголосила про ймовірне завершення кар'єри.

"Я розумію кількість болю, які ми проживаємо, але ця ненависть має колись дійти до кінця. І з чим ми залишимося після ненависті? Ми розуміємо, що вони не невинні люди, і повинні всі повести відповідальність за це. Але чи маємо ми право бути такими ж тваринами, як вони, попри все горе і біль, які вони нам завдали, та бажати їм це самим пережити? - поділилася думками Валерія.

"Пройшло два роки, і настав момент задуматися, що сліпо бажати смерті та ненавидіти - це програшна позиція, і потрібно бажати чесного, відповідального покарання для них", - додала вона.

Потім обговорення цього перейшло до Twitter групи. Але фанати гурту не зрозуміли пояснень і наполегливо стояли на своєму.

Співачка оголосила про завершення кар'єри?

Після скандалу артистка виклала у бік відео групи на !FESTRepublic з підписом, що це був її останній виступ у поточному складі, і ймовірно останній її виступ як артистки.

"Я не очікувала на цю реакцію, тому що виклала це у власний TikTok, де була сформована моя аудиторія в контексті мене як людини. І логічно, що вона сприйняла це краще. Ці люди бачили, як я волонтерила в перші місяці, знають, як я ховала близьких знайомих, знають про маму, яка була в "Азові", знають, як я їздила до Краматорська виступати для військових", - повідомила Валерія для видання Слух.

"Я, очевидно, з ніг до голови проукраїнська людина, просто з іншими поглядами на це конкретне питання. Це не історія про “давайте пробачати росіян” (фу), це таке саме "Геть від москви!" Хвильового, просто в плані їхньої ізоляції та невитрачання на них енергії, якої в нас на дев’ятий рік війни очевидно лишилося небагато", - додала вона.

"Я розумію, що я підняла гостру тему і підняла її некоректно, але варто також розуміти, що молоді артисти — просто люди, в яких немає команд із купи людей, які не дозволять нам проїбатись. Ми займаємося музикою не те що безплатно, а собі в мінус, тому втратити підтримку - це втратити все ", - резюмувала співачка.

За її словами, вона не завершує кар'єру, а бере паузу.