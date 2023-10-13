"Должны ли мы ненавидеть россиян?" Украинская певица попала в скандал из-за пацифизма

Детали скандала с певицей

Валерия Домрачева, вокалистка и соучредитель группы "Артиллерия", на днях поразмышляла в TikTok о том, имеют ли украинцы право желать смерти россиянам.

@artyleriya_ слухайте в 2х, але слухайте до кінця. ми ж вважаємо себе кращими за них, а дійсно так є? оригінальний звук - артилерія!

Подписчики ее сразу осудили, а певица объявила о вероятном завершении карьеры.

"Я понимаю количество болей, которые мы проживаем, но эта ненависть должна когда-то дойти до конца. И с чем мы останемся после ненависти? Мы понимаем, что они не безобидные люди, и должны все нести ответственность за это. Но имеем ли мы право быть такими же животными, как они, несмотря на все горе и боль, которые они нам причинили, и желать им это самим пережить? Нет. Я считаю, что у нас нет этого права, несмотря на все, что с нами случается", - поделилась мыслями Валерия.

"Прошло два года, и настал момент задуматься, что слепо желать смерти и ненавидеть - это проигрышная позиция, и нужно желать честного, ответственного наказания для них", - добавила она.

Потом обсуждение этого перешло в Twitter группы. Но фанаты группы не поняли объяснений и упорно стояли на своем.

Певица объявила о завершении карьеры?

После скандала артистка выложила в сторону видео группы на !FESTRepublic с подписью, что это было ее последнее выступление в текущем составе, и вероятно, последнее ее выступление как артистки.

"Я не ожидала этой реакции, потому что выложила это в собственный TikTok, где была сформирована моя аудитория в контексте меня как человека. И логично, что она восприняла это лучше. Эти люди видели, как я волонтерила в первые месяцы, знают, как я хоронила близких знакомых, знают о маме, которая была в "Азове", знают, как я ездила в Краматорск выступать для военных", - сообщила Валерия для издания Слух.

"Я, очевидно, с ног до головы проукраинский человек, просто с другими взглядами на этот конкретный вопрос. Это не история о "давайте прощать россиян" (фу), это такое же "Прочь от москвы!", - отметила она.

"Я понимаю, что я подняла острую тему и подняла ее некорректно, но следует также понимать, что молодые артисты - просто люди, у которых нет команд по куче людей, которые не позволят нам прое*аться. Мы занимаемся музыкой не только бесплатно, а себе в минус, поэтому потерять поддержку - это потерять все", - резюмировала она.

По ее словам, она не завершает карьеру, а берет паузу.