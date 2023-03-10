Чи має сімейний лікар давати власний номер телефону пацієнтам: це варто знати

Чи повинен лікар давати номер

Сімейний лікар, терапевт або педіатр надають первинну медичну допомогу під час особистого прийому пацієнта у закладах первинки.

Однак, за певних умов, наприклад, якщо стан пацієнта потребує особливої пильності чи уваги, лікар може прийняти рішення надати таку допомогу дистанційно. Тобто за допомогою мобільного телефону. Однак, лікар самостійно вирішує, чи надавати особистий номер телефону пацієнтам, в які дні та години відповідати на повідомлення чи дзвінки.

Лікар не зобов'язаний цього робити

Сімейні лікарі не зобов’язані надати свій особистий номер мобільного на вимогу пацієнтів із декларацією.

Зокрема, який номер телефону давати пацієнту - власний, контакт-центру або рецепції (реєстратури) закладу, лікар вирішує сам.

Все тому, що медичні послуги, які надають такі лікарі, не належать до екстрених. Якщо виникає невідкладна ситуація, потрібно телефонувати на 103 або самостійно їхати до приймального відділення лікарня. Воно працює цілодобово, і такі випадки не потребують направлення від сімейного лікаря.

Додамо, якщо з’являються симптоми депресії, то слід звернутися до свого сімейного лікаря. Цей фахівець може надати кваліфіковану допомогу не лише при погіршенні фізичного здоров'я, але і при психічних та неврологічних розладах. При цьому депресія є одним із найпоширеніших психічних розладів.

Коли у пацієнта з’являються симптоми депресії, його стан оцінює сімейний лікар. Якщо діагностовано депресію легкої форми, то лікар первинної ланки працюватиме над зменшенням стресу та посиленням соціальної підтримки.