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Должен ли семейный врач давать свой номер телефона пациентам: это стоит знать

Должен ли врач давать номер телефона пациентам (freepik)
Автор: Татьяна Самарук

Многие пациенты хотят решать некоторые вопросы, связанные со здоровьем, дистанционно. И часто просят, чтобы семейный врач давать свой номер телефона.

Об этом сообщает Национальная служба здоровья Украины в Telegram.

Должен ли врач давать номер

Семейный врач, терапевт или педиатр оказывают первичную медицинскую помощь при личном приеме пациента в учреждениях первички.

Однако при определенных условиях, например, если состояние пациента требует особой внимательности или внимания, врач может принять решение оказать такую помощь дистанционно. То есть с помощью мобильного телефона. Однако врач самостоятельно решает, предоставлять ли личный номер телефона пациентам, в какие дни и часы отвечать на сообщения или звонки.

Врач не обязан этого делать

Семейные врачи не обязаны предоставить свой личный номер мобильного по требованию пациентов с декларацией.

В частности, какой номер телефона давать пациенту - собственный, контакт-центра или рецепшена (регистратуры) заведения, врач решает сам.

Все потому, что медицинские услуги, оказываемые такими врачами, не относятся к экстренным. Если возникает неотложная ситуация, нужно звонить по телефону на 103 или самостоятельно ехать в приемное отделение больницы. Оно работает круглосуточно, и такие случаи не нуждаются в направлении от семейного врача.

Добавим, если появляются симптомы депрессии, следует обратиться к своему семейному врачу. Этот специалист может оказать квалифицированную помощь не только при ухудшении физического здоровья, но и психических и неврологических расстройствах. При этом депрессия является одним из самых распространенных психических расстройств.

Когда у пациента появляются симптомы депрессии, состояние его оценивает семейный врач. Если диагностирована депрессия легкой формы, то врач первичного звена будет работать над уменьшением стресса и усилением социальной поддержки.

Ранее мы сообщали, должен ли приезжать семейный врач домой к пациенту.

Также мы писали, что делать украинцу, если его семейный врач заболел или уволился.

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