Чи має право чоловік продавати авто без дозволу дружини: пояснення юристів

Чи може чоловік продати авто без дозволу дружини

"Це питання часто задають чоловіки, а ще частіше - вони таки продають авто без дозволу дружини. І потім мають проблеми після розлучення", - каже адвокат Кристина Очкур.

Вона додає, що дійсно, для того, щоб переоформити авто на іншу людину, згода дружини не потрібна. Тому багато чоловіків користуються цим.

"І повірте мені, в принципі немає можливості змусити нового власника повернути авто. Але дружина може звернутися до суду, щоб він визнав це авто спільною власністю подружжя. І він зобов'яже чоловіка виплатити половину вартості авто, яке він уже продав. Тому, чоловіки, якщо вже таке робите, то притримайте половину грошей, щоб було чим розраховуватись із колишньою дружиною", - каже юрист.

Яке майно не підлягає поділу

Раніше ми уже писали про те, що деяке майно не підлягає поділу під час розлучення. А саме: