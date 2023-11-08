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Вживані авто: ТОП-5 найбільш економічних кросоверів

Середа 08 листопада 2023 08:10
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Вживані авто: ТОП-5 найбільш економічних кросоверів Фото: ТОП-5 найбільш економічних кросоверів (media.dacia.com)
Автор: Константин Широкун

Кросовери зазвичай більше споживають палива, аніж машини менших класів. Знаючи, що автомобілісти звикли рахувати свої гроші, і зокрема суми, витрачені на заправку, автовиробники з часом почали пропонувати ринку більш економічні машини.

Рейтинг найбільш економічних моделей з пробігом у популярному сегменті авто читайте у матеріалі РБК-Україна.

При підготовці публікації були використані матеріали видань “Автоцентр”, Infocar, а також сайти компаній-виробників.

Перш ніж придивлятися до тієї чи іншої моделі з точки зору її економічності, треба зрозуміти, що на апетит транспортного засобу суттєво впливає його комплектація – точніше, модель двигуна та тип коробки передач. А крім того, не менше половини успіху у справі економії на пальному – це вміле керування машиною.

З усією відповідальністю можемо заявити, що в неумілих руках і найекономічніший автомобіль може залишати помітні дірки у бюджеті. Так само правда і те, що машина з посередніми паспортними даними у досвідченого драйвера може демонструвати дуже скромний апетит.

Volkswagen Tiguan I (2007–2015 рр.)

$8 500 – 22 800

Дуже популярний, але насправді неоднозначний автомобіль. У нього престижний бренд, Не остання з переваг – класичний нестаріючий дизайн (у нашій добірці буде ще одна модель у подібній стилістиці, але цілком протилежна в іншому). Позашляхові амбіції “Тігуана” мають деяке підгрунтя: система повного приводу, вражаючий кліренс у 200 мм, відповідна геометрія кузова, особливо у заміському виконанні Track&Field. На асфальті машина з більшістю моторів відчувається як динамічна і добре керується.

Щоправда, найбільш економічні комплектації без приводу 4х4, але й повнопривідні аж ніяк не ненажери. Рідкісний випадок – серед найбільш економічних у лінійці моторів не лише післярестайловий дизель 2,0 TDI, а й пізній бензиновий 1,4 TSI (котрий вже без компресора), які майже рівні за споживанням пального у змішаному режимі – 6,3 та 6,5 л/100 км відповідно. При цьому якщо дизель вважають одним з найкращих агрегатів VW того періоду, то 1,4-літрові TSI – навпаки, здається зосередженням технічних проблем. І тим не менш, обидва масово присутні на дорогах України та авторинках.

Вживані авто: ТОП-5 найбільш економічних кросоверів

Renault Duster (з 2010 р.)

$7 500 – 22 500

Лідер продаж у сегменті кросоверів взагалі має небагато недоліків, головний серед яких – репутація бюджетної машини при відповідній зовнішності. Недаремно ж французи на багатьох ринках довго соромилися продавати його під маркою Renault, обмежуючись суббрендом Dacia. Але на ділі машина цілком зручна, надійна і невибаглива. Має підвіску, що не лякається вибоїн як курному путівці, так і на асфальті.

Версії 4х4 непогано себе показують навіть на конкретному бездоріжжі. Все це можна сказати про “Дастери” двох перших поколінь (друге – з 2017 р.). Найекономічніший двигун у Duster’ів – добре відомий дизель 1.5 dCi. Він, можливо, комусь здається заслабким для такої машини, але ніхто не звинуватить його у розтринькуванні грошей власника. Заявлена витрата у змішаному циклі 4,6 – 5,3 л/100 км в залежності від комплектації та ринку.

Вживані авто: ТОП-5 найбільш економічних кросоверів

Seat Ateca (з 2016 р.)

$16 500 – 35 100

Іспанська марка традиційно пропонує свою інтерпретацію моделей VW, і “Атека” вийшла більш експресивною, аніж її німецькі та чеські родичі. Важливо також, що вона доступніша за одноплатформеного “Тігуана”, а з точки зору нашого рейтингу важливо, що “іспанець” має власну лінійку двигунів. Нам найбільш цікавий 1,6-літровий дизель 1.6 TDI, бо у монопривідній конфігурації він споживає 4,5 л/100 км – принаймні, так заявлено в документах. Ще одним спокусливим варіантом міг би бути найменший з бензинових агрегатів “Атеки”, якому обіцяють витрату 5,2 л/100 км. Але це маленький 1,0-літровий моторчик TSI з трьома циліндрами і турбонадувом, довговічність якого не варто порівнювати з дизелем.

Вживані авто: ТОП-5 найбільш економічних кросоверів

Kia Sportage ІІІ (2010–2015 рр.)

$10 300 – 16 500

Колись Sportage у третьому поколінні був лідером на українському ринку. Споживачі “купувалися” на мужній і одночасно стрімкий профіль, широку, немов додатково розставлену колію, потужні двигуни і вже підтверджену на той час корейську надійність. І цей популярний в Україні автомобіль, попри поважний, навіть монументальний вигляд мав одну несподівану перевагу: скромну витрату пального. У комплектації з найменшим з доступних дизелем 1.7 CRDi та моноприводом хіт тодішніх продажів міг обходитись лише 5,3 л/100 км у режимі траса/місто. Після цієї машини змінилося вже два покоління, але вона досі популярна на вторинному ринку.

Вживані авто: ТОП-5 найбільш економічних кросоверів

Peugeot 3008 (2007–2016 рр.)

$9 900 – 15 300

Багато у чому неординарний автомобіль. Нетипова зовнішність, багаті комплектації, зручний для пасажирів салон – і все це на фоні некомфортної на нерівностях ходової і “робота”-коробки, яка хронічно “копається” при перемиканнях на нижчих передачах. Але багато хто готовий пробачити це машині за її вдалий дизельний двигун 1.6 HDi. Він надійний і витривалий, а офіційна цифра витрати у змішаному режимі – 4,9 л/100 км, причому власники стверджують, що в реальності можна досягти і ще менших цифр. При цьому бензинові мотори Peugeot 3008 першого покоління навпаки, відрізняються підвищеним апетитом.

Вживані авто: ТОП-5 найбільш економічних кросоверів

Якщо коротко

Високі технології моторобудування, які дозволяють доволі громіздким кросоверам споживати пальне на рівні міських машинок, насправді підступна річ. Сьогодні автомобіль економить ваші гроші на заправці, а завтра вимагає ремонту чи сервісу вартістю півтони бензину. Тому відштовхуватись виключно від витрати пального варто хіба що при покупці нового авто. А при виборі вживаного доведеться враховувати також і фактор обслуговування та можливих ремонтів. Нагадаємо, що саме найекономічніші з двигунів – дизелі є найбільш дорогими в ремонті.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна в своєму матеріалі розповідало, який двигун краще – бензиновий чи дизельний.

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