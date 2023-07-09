Найбільші помилки під час продажу авто, через які власник втрачає гроші

Продаж вживаного автомобіля може бути доволі ризикованою справою, адже зараз дуже активізувались шахраї. Тому треба ретельно підготуватись до цього і врахувати багато нюансів. Також слід розуміти, яких помилок уникати, аби не втратити гроші під час продажу.

Неправильна оцінка вартості автомобіля

Дуже важливо правильно визначити вартість вашого авто на ринку, інакше можете втратити чималу суму. Дізнатись реальну ціну можуть допомогти спеціалізовані сайти. Також можна звернутись до гуртових або приватних дилерів, які займаються індивідуальними продажами.

Після професійної оцінки про всяк випадок ще промоніторте вартість аналогічних авто у вашому регіоні. Ціна повинна відображати те, наскільки швидко власник хоче продати машину: якщо потрібно її продати терміново, то доведеться погодитися на нижчу вартість.

Врахуйте також ще й той момент, що покупець захоче торгуватись. Тому можете відразу закласти у ціну якусь суму, якою погодитесь поступитись під час продажу.

Робити ремонт, щоб підвищити вартість автомобіля

Не варто робити капітальний ремонт авто перед продажем. Звичайно, що за таку машину можна отримати більше грошей, ніж за аналогічну модель без ремонту. Але переважно витрати на СТО перевищують ту різницю у грошах, яку можна потім виручити за авто.

Якщо ваш транспорт дійсно потребує ремонту, зробіть письмову оцінку вартості робіт. Це може допомогти в переговорах, якщо потенційний покупець посилається на проблему як на причину завищеної вартості машини. Можна відразу вказувати про наявні проблеми з авто ще в оголошенні. Частина покупців готові придбати такий транспорт.

Погоджуватися на першу пропозицію і йти на поступки покупцю під тиском

Якщо у вас немає потреби негайно продати авто, то не варто погоджуватись на першу ж пропозицію, тим паче якщо потенційний покупець починає вам "викручувати руки" й виставляти свої умови.

Не піддавайтесь на маніпуляції, такі дії покупця мають вас насторожити. Якщо запропоновані умови вам не підходять, то краще відразу відмовити такій людині й не вести подальших марних переговорів.

Не перевіряти потенційних покупців

Варто дізнатися більше інформації про потенційного покупця, перш ніж ви зустрінетесь. Постарайтесь максимально його розпитати деталі по телефону. Не погоджуйтесь на огляд авто на чужій для вас території. Також не варто зустрічатись сам на сам - візьміть із собою брата, друга чи батька.

Одразу запитайте, оплата буде готівкою чи переказом на рахунок. Серйозно налаштовані покупці зможуть відповісти на це питання. Про всяк випадок перечитайте в інтернеті про найпоширеніші схеми шахрайств під час продажу авто, і перевірте, чи не застосовують подібні афери до вас.