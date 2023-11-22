Имеет ли право муж продавать авто без разрешения жены: объяснение юристов

В большинстве случаев перед продажей авто мужчины больше переживают о том, правильно ли они выставили цену и быстро ли удастся найти достойного покупателя. А вот о том, дает ли жена согласие на продажу авто, мужчины часто забывают спросить. А это может потом обернуться большой проблемой...

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на публикацию адвокатского бюро "Пані в законі" в Telegram .

Может ли мужчина продать авто без разрешения жены

"Этот вопрос часто задают мужчины, а еще чаще - они таки продают авто без разрешения жены. И потом имеют проблемы после развода", - говорит адвокат Кристина Очкур.

Она добавляет, что на самом деле, для того чтобы переоформить авто на другого человека, согласие жены не нужно. Поэтому многие мужчины пользуются этим.

"И поверьте мне, в принципе нет возможности заставить нового владельца вернуть авто. Но жена может обратиться в суд, чтобы он признал это авто общей собственностью супругов. И он обяжет мужа выплатить половину стоимости авто, которое он уже продал. Поэтому, мужчины, если уж такое делаете, то придержите половину денег, чтобы было чем рассчитываться с бывшей женой", - говорит юрист.

Какое имущество не подлежит разделу

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