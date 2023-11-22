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Имеет ли право муж продавать авто без разрешения жены: объяснение юристов

Среда 22 ноября 2023 21:44
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Имеет ли право муж продавать авто без разрешения жены: объяснение юристов Какие моменты нужно учесть при продаже авто (фото: Freepik)
Автор: Василина Копытко

В большинстве случаев перед продажей авто мужчины больше переживают о том, правильно ли они выставили цену и быстро ли удастся найти достойного покупателя. А вот о том, дает ли жена согласие на продажу авто, мужчины часто забывают спросить. А это может потом обернуться большой проблемой...

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на публикацию адвокатского бюро "Пані в законі" в Telegram.

Может ли мужчина продать авто без разрешения жены

"Этот вопрос часто задают мужчины, а еще чаще - они таки продают авто без разрешения жены. И потом имеют проблемы после развода", - говорит адвокат Кристина Очкур.

Она добавляет, что на самом деле, для того чтобы переоформить авто на другого человека, согласие жены не нужно. Поэтому многие мужчины пользуются этим.

"И поверьте мне, в принципе нет возможности заставить нового владельца вернуть авто. Но жена может обратиться в суд, чтобы он признал это авто общей собственностью супругов. И он обяжет мужа выплатить половину стоимости авто, которое он уже продал. Поэтому, мужчины, если уж такое делаете, то придержите половину денег, чтобы было чем рассчитываться с бывшей женой", - говорит юрист.

Какое имущество не подлежит разделу

Ранее мы уже писали о том, что некое имущество не подлежит разделу во время развода. А именно:

  • имущество, приобретенное в браке на основании договора дарения или в порядке наследования
  • имущество, приобретенное за время брака, но за средства, принадлежавшие ей/ему лично
  • жилье, приватизированное в соответствии с ЗУ "О приватизации государственного жилищного фонда"
  • земельный участок, приобретенный во время брака в порядке безвозмездной приватизации
  • вещи индивидуального пользования, в том числе драгоценности
  • средства, полученные в качестве возмещения за потерю принадлежащей ей/ему вещи, а также средства полученные в качестве возмещения морального вреда
  • страховые суммы, полученные по обязательному личному страхованию, если страховые взносы уплачивались за счет средств, являющихся личной частной собственностью каждого из них
  • премии, награды, получившие личные заслуги

Ранее мы писали о топ-5 самых экономных кроссоверов, которые пользуются спросом среди украинцев.

Читайте также о самых больших ошибках, которые совершают владельцы авто во время продажи.

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