Имеет ли право муж продавать авто без разрешения жены: объяснение юристов
В большинстве случаев перед продажей авто мужчины больше переживают о том, правильно ли они выставили цену и быстро ли удастся найти достойного покупателя. А вот о том, дает ли жена согласие на продажу авто, мужчины часто забывают спросить. А это может потом обернуться большой проблемой...
Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на публикацию адвокатского бюро "Пані в законі" в Telegram.
Может ли мужчина продать авто без разрешения жены
"Этот вопрос часто задают мужчины, а еще чаще - они таки продают авто без разрешения жены. И потом имеют проблемы после развода", - говорит адвокат Кристина Очкур.
Она добавляет, что на самом деле, для того чтобы переоформить авто на другого человека, согласие жены не нужно. Поэтому многие мужчины пользуются этим.
"И поверьте мне, в принципе нет возможности заставить нового владельца вернуть авто. Но жена может обратиться в суд, чтобы он признал это авто общей собственностью супругов. И он обяжет мужа выплатить половину стоимости авто, которое он уже продал. Поэтому, мужчины, если уж такое делаете, то придержите половину денег, чтобы было чем рассчитываться с бывшей женой", - говорит юрист.
Какое имущество не подлежит разделу
Ранее мы уже писали о том, что некое имущество не подлежит разделу во время развода. А именно:
- имущество, приобретенное в браке на основании договора дарения или в порядке наследования
- имущество, приобретенное за время брака, но за средства, принадлежавшие ей/ему лично
- жилье, приватизированное в соответствии с ЗУ "О приватизации государственного жилищного фонда"
- земельный участок, приобретенный во время брака в порядке безвозмездной приватизации
- вещи индивидуального пользования, в том числе драгоценности
- средства, полученные в качестве возмещения за потерю принадлежащей ей/ему вещи, а также средства полученные в качестве возмещения морального вреда
- страховые суммы, полученные по обязательному личному страхованию, если страховые взносы уплачивались за счет средств, являющихся личной частной собственностью каждого из них
- премии, награды, получившие личные заслуги
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