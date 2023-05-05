Чи корисно вживати соєвий соус: який купувати в жодному разі не можна

Що потрібно знати про соєвий соус

Соєвий соус гарної якості – це продукт бродіння (ферментації) соєвих бобів, який відбувається за допомогою певних мікроорганізмів (цвілевих грибків аспергілу, дріжджових грибків цукроміцетів та лактобацил, з'єднаних у заквасці).

Процес виготовлення триває від кількох місяців до трьох років. Потім соус пастеризують, дезактивують все живе, та розливають по пляшках.

У хорошому соусі такий склад:

соєві боби ~ приблизно 19%,

пшениця/ячмінь (у деяких видах),

сіль,

закваска Кодзі (може бути помічено, а може і не бути, тому що соєві боби ферментовані таким чином цією закваскою).

Незважаючи на те, що продукт містить сою та пшеницю, він гіпоалергенний, тому що під час ферментації специфічність білків зникає і вони перетворюються на амінокислоти.

Який соус не можна купувати

І зовсім інша річ – неякісний соєвий соус. Він готується швидко, тому що це просто розчин різних харчових добавок (цукор, консерванти, барвники, регулятори кислотності, підсилювачі смаку, загусники). У ньому може бути соєвий порошок у кількості 2,5-4,5%.

Дивно те, що дорогий соус не завжди якісний, іноді вони коштують однаково, але за складовими дуже відрізняються. Уважно читайте етикетки!

Приклад якісного та неякісного соєвого соусу (instagram.com/nutritionist_voroshylova)