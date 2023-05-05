Чи корисно вживати соєвий соус: який купувати в жодному разі не можна

Багато українців запитують, чи можна вживати соєвий соус, чи не шкодить це здоров'ю. Його спокійно можна додавати в їжу, якщо він гарної якості.
Про це розповіла у Instagram нутриціолог Сніжана Ворошилова.
Соєвий соус гарної якості – це продукт бродіння (ферментації) соєвих бобів, який відбувається за допомогою певних мікроорганізмів (цвілевих грибків аспергілу, дріжджових грибків цукроміцетів та лактобацил, з'єднаних у заквасці).
Процес виготовлення триває від кількох місяців до трьох років. Потім соус пастеризують, дезактивують все живе, та розливають по пляшках.
У хорошому соусі такий склад:
Незважаючи на те, що продукт містить сою та пшеницю, він гіпоалергенний, тому що під час ферментації специфічність білків зникає і вони перетворюються на амінокислоти.
І зовсім інша річ – неякісний соєвий соус. Він готується швидко, тому що це просто розчин різних харчових добавок (цукор, консерванти, барвники, регулятори кислотності, підсилювачі смаку, загусники). У ньому може бути соєвий порошок у кількості 2,5-4,5%.
Дивно те, що дорогий соус не завжди якісний, іноді вони коштують однаково, але за складовими дуже відрізняються. Уважно читайте етикетки!
Як ми раніше писали, названо найшкідливіший сир, який не варто купувати ніколи.
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