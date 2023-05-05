Полезно ли употреблять соевый соус: какой покупать ни в коем случае нельзя

Многие украинцы задаются вопросом, можно ли употреблять соевый соус, не вредит ли это здоровью. Его спокойно можно добавлять в пищу, если он хорошего качества.
Об этом рассказала в Instagram нутрициолог Снежана Ворошилова.
Соевый соус хорошего качества – это продукт брожения (ферментации) соевых бобов, который происходит с помощью определенных микроорганизмов (плесневых грибков аспергила, дрожжевых грибков сахаромицетов и лактобацилл, соединенных в закваске).
Процесс изготовления длится от нескольких месяцев до 3 лет. Затем соус пастеризуют, дезактивируют все живое, и разливают по бутылкам.
В хорошем соусе такой состав:
Несмотря на то, что продукт содержит сою и пшеницу, он гипоаллергеннен, потому что во время ферментации специфичность белков исчезает и они превращаются в аминокислоты.
И совсем другое дело – некачественный соевый соус. Он готовится быстро, потому что это просто раствор разных пищевых добавок (сахар, консерванты, красители, регуляторы кислотности, усилители вкуса, загустители). В нем может содержаться соевый порошок в количестве 2,5-4,5%.
Удивительно то, что дорогой соус не всегда качественный, иногда они стоят одинаково, но по составляющим очень отличаются. Внимательно читайте этикетки!
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