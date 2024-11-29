Чи корисно для організму вершкове масло, жирністю нижче 80%

Чи корисне для організму масло жирністю, менше 80%

Вершковим маслом називають продукти, які не містять домішок рослинних жирів і мають певну молочну жирність. Це продукт, який містить менше 80 молочного жиру, чи можна його назвати маслом? Багато людей відповідають на це питання неправильно.

Почнемо з того, що таке вершкове масло. Це продукт, отриманий виключно з молока та молочних продуктів. Його повинно бути не менше 80% молочного жиру. Однак допускається до продажу вершкове масло з меншою жирністю.

Є лише одна умова - ця інформація повинна міститися в назві. Дієтолог Катажина Босацька прокоментувала масло та його жирність. Експерт зі здорового харчування отримала фотографію продукту під назвою вершкове масло, яке містить 60% жиру.

"Ми розрізняємо 4 торгові описи продуктів, що містять молочні жири (без додавання рослинних жирів), - пояснює Катажина Босацька.

вершкове масло - продукт жирністю молока 80-90%, не більше 16% води і не більше 2% сухого знежиреного молока

вершкове масло трьома чвертями жирності (60-62% жирності), зі зниженою жирністю

вершкове масло напівзнежирене (39-41% жирності),

Спред для намазування: 62-80 % жиру 41-60% жиру

Отже, як бачите, вершкове масло може містити менше жиру, за умови, що в назві чітко зазначено "напівзнежирене масло" або "вершкове масло зі зниженим вмістом жиру". Ця інформація повинна бути вказана в назві товару, а не тільки в його складі або в описі десь ззаду малими літерами.

"Продукт, на упаковці якого написано лише "масло", має містити не менше 80% молочного жиру, ми не можемо раптом побачити в складі, що жирність становить, наприклад, 60 %, тому що в такому випадку ми маємо справу з "вершковим маслом із вмістом жиру три чверті", - пояснює Катажина Босацька.