Полезно ли для организма сливочное масло, жирностью ниже 80%

Полезно ли для организма масло жирностью, менее 80%

Сливочным маслом называют продукты, не содержащие примесей растительных жиров и имеющие определенную молочную жирность. Это продукт, содержащий менее 80 молочных жиров, можно ли его назвать маслом? Многие люди отвечают на этот вопрос неправильно.

Начнём с того, что такое сливочное масло. Это продукт, полученный исключительно из молока и молочных продуктов. Его должно быть не менее 80 % молочного жира. Однако допускается к продаже сливочное масло с меньшей жирностью.

Есть только одно условие - эта информация должна содержаться в названии. Диетолог Катажина Босацка прокомментировала масло и его жирность. Эксперт по здоровому питанию получил фотографию продукта под названием сливочное масло, которое содержит 60% жира.

"Мы различаем 4 торговых описания продуктов, содержащих молочные жиры (без добавления растительных жиров), – объясняет Катажина Босацкая.

сливочное масло – продукт жирностью молока 80-90%, не более 16% воды и не более 2% сухого обезжиренного молока

сливочное масло тремя четвертями жирности (60-62% жирности), с пониженной жирностью

сливочное масло полуобезжиренное (39-41% жирности),

Спред для намазывания: 62-80% жира 41-60% жира

Следовательно, как видите, сливочное масло может содержать меньше жира при условии, что в названии четко указано "полуобезжиренное масло" или "сливочное масло с пониженным содержанием жира". Эта информация должна быть указана в названии товара, а не только в его составе или в описании где-то сзади строчными буквами.

"Продукт, на упаковке которого написано только "масло", должно содержать не менее 80% молочного жира, мы не можем вдруг увидеть в составе, что жирность составляет, например, 60%, потому что в таком случае мы имеем дело со "сливочным маслом" с содержанием жира три четверти", - объясняет Катажина Босацкая.