Чи корисні для здоров'я гриби, і чи можна їх давати дітям: пояснення лікаря

Гриби здавна є невід'ємною частиною української кухні. А процес збирання грибів навіть називають "тихим полюванням". Проте кожен рік з'являються новини із заголовками про отруєння грибами, часто зі смертельними наслідками.

Чи потрібно їсти гриби, і чи буде від них користь організму, - розповів у Instagram сімейний лікар Михайло Цюрак.

З 2 до 7 років можна їсти магазинні печериці та інші штучно вирощені гриби після термічної обробки. І лише з 7-річного віку можна потроху давати дитині їстівні лісові гриби.

Дітям до 2-х років гриби категорично заборонені, тому що система травлення в такому віці нездатна засвоїти грибний білок.

Їстівні гриби дійсно містять речовини, які приносять користь нашому організму. Зокрема, у них можна знайти:

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