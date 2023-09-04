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Чи корисні для здоров'я гриби, і чи можна їх давати дітям: пояснення лікаря

Чи корисні для здоров'я гриби (freepik.com)
Автор: Людмила Жукова

Гриби здавна є невід'ємною частиною української кухні. А процес збирання грибів навіть називають "тихим полюванням". Проте кожен рік з'являються новини із заголовками про отруєння грибами, часто зі смертельними наслідками.

Чи потрібно їсти гриби, і чи буде від них користь організму, - розповів у Instagram сімейний лікар Михайло Цюрак.

Чим корисні гриби

Їстівні гриби дійсно містять речовини, які приносять користь нашому організму. Зокрема, у них можна знайти:

  • бета-глюкан - розчинна клітковина, корисна для серця
  • глутатіон і ерготіонеїн - потужні антиоксиданти, що попереджають старіння та утворення ракових клітин
  • селен - мікроелемент, необхідний для нормального функціонування щитовидки та чоловічої статевої системи

Чому від грибів отруєння?

Отруєння виникають найчастіше з таких причин:

  • вживання сирих грибів у їжу
  • погано проварені гриби
  • вживання грибів з алкоголем (велике навантаження на печінку)
  • збирання грибів на екологічно забруднених територіях (біля шосе великих заводів та фабрик, у радіаційно забруднених лісах)
  • вживання в їжу умовно їстівних та отруйних грибів (через плутання їх із їстівними грибами)

Чи можна гриби давати дітям?

Дітям до 2-х років гриби категорично заборонені, тому що система травлення в такому віці нездатна засвоїти грибний білок.

З 2 до 7 років можна їсти магазинні печериці та інші штучно вирощені гриби після термічної обробки. І лише з 7-річного віку можна потроху давати дитині їстівні лісові гриби.

 

До речі, раніше писали про те, як визначити алергію чи непереносимість глютену за симптомами.

А ще розповідали про те, чому темний хліб може бути шкідливішим за білий.

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Здорове харчуваннягриби