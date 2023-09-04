Полезны ли для здоровья грибы, и можно ли их давать детям: объяснение врача

Грибы издавна являются неотъемлемой частью украинской кухни. А процесс сбора грибов даже называют "тихой охотой". Однако каждый год появляются новости с заголовками об отравлении грибами, часто со смертельным исходом.
Нужно ли есть грибы, и будет ли от них польза организму, - рассказал в Instagram семейный врач Михаил Цюрак.
Съедобные грибы действительно содержат вещества, приносящие пользу нашему организму. В частности, в них можно найти:
Отравления возникают чаще всего по следующим причинам:
Детям до 2-х лет грибы категорически запрещены, потому что пищеварительная система в таком возрасте неспособна усвоить грибной белок.
С 2 до 7 лет можно есть магазинные шампиньоны и другие искусственно выращенные грибы после термической обработки. И только с 7-летнего возраста можно понемногу давать ребенку съедобные лесные грибы.
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