Полезны ли для здоровья грибы, и можно ли их давать детям: объяснение врача

Чем полезны грибы

Съедобные грибы действительно содержат вещества, приносящие пользу нашему организму. В частности, в них можно найти:

бета-глюкан - растворимая клетчатка, полезная для сердца

глутатион и эрготионеин - мощные антиоксиданты, предупреждающие старение и образование раковых клеток

селен -микроэлемент, нужный для нормального функционирования щитовидки и мужской половой системы

Почему от грибов отравления?

Отравления возникают чаще всего по следующим причинам:

употребление сырых грибов в пищу

плохо проваренные грибы

употребление грибов с алкоголем (большая нагрузка на печень)

сбор грибов на экологически загрязненных территориях (возле шоссе крупных заводов и фабрик, в радиационно загрязненных лесах)

употребление в пищу условно съедобных и ядовитых грибов (из-за путания их со съедобными грибами)

Можно ли грибы давать детям?

Детям до 2-х лет грибы категорически запрещены, потому что пищеварительная система в таком возрасте неспособна усвоить грибной белок.

С 2 до 7 лет можно есть магазинные шампиньоны и другие искусственно выращенные грибы после термической обработки. И только с 7-летнего возраста можно понемногу давать ребенку съедобные лесные грибы.