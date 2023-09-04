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Полезны ли для здоровья грибы, и можно ли их давать детям: объяснение врача

Фото: Полезны ли для здоровья грибы (freepik.com)
Автор: Людмила Жукова

Грибы издавна являются неотъемлемой частью украинской кухни. А процесс сбора грибов даже называют "тихой охотой". Однако каждый год появляются новости с заголовками об отравлении грибами, часто со смертельным исходом.

Нужно ли есть грибы, и будет ли от них польза организму, - рассказал в Instagram семейный врач Михаил Цюрак.

Чем полезны грибы

Съедобные грибы действительно содержат вещества, приносящие пользу нашему организму. В частности, в них можно найти:

  • бета-глюкан - растворимая клетчатка, полезная для сердца
  • глутатион и эрготионеин - мощные антиоксиданты, предупреждающие старение и образование раковых клеток
  • селен -микроэлемент, нужный для нормального функционирования щитовидки и мужской половой системы

Почему от грибов отравления? 

Отравления возникают чаще всего по следующим причинам:

  • употребление сырых грибов в пищу
  • плохо проваренные грибы
  • употребление грибов с алкоголем (большая нагрузка на печень)
  • сбор грибов на экологически загрязненных территориях (возле шоссе крупных заводов и фабрик, в радиационно загрязненных лесах)
  • употребление в пищу условно съедобных и ядовитых грибов (из-за путания их со съедобными грибами)

Можно ли грибы давать детям? 

Детям до 2-х лет грибы категорически запрещены, потому что пищеварительная система в таком возрасте неспособна усвоить грибной белок.

С 2 до 7 лет можно есть магазинные шампиньоны и другие искусственно выращенные грибы после термической обработки. И только с 7-летнего возраста можно понемногу давать ребенку съедобные лесные грибы.

 

Кстати, ранее писали о том, как определить аллергию или непереносимость глютена по симптомам.

А еще рассказывали о том, почему темный хлеб может быть вреднее белого.

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