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Чи корисні заморожені овочі? Лікар розставила крапки над "і"

П'ятниця 09 лютого 2024 08:46
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Чи корисні заморожені овочі? Лікар розставила крапки над "і" Фото: Чи корисні заморожені овочі (freepik.com)
Автор: Людмила Жукова
Експерт: Даша Власенко

Заморожені овочі часто можна приготувати з мінімальними зусиллями, що робить їх швидкою та зручною альтернативою свіжим овочам. Але чи корисні вони?

На це питання відповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на допис в Instagram педіатра Дарини Власенко.

Чи корисні заморожені овочі

Ці овочі, як правило, дешевші за свіжі овочі та мають довший термін зберігання, завдяки чому ви отримуєте максимальну вигоду від покупки. Ба більше, вони доступні цілий рік, а це означає, що ви можете насолоджуватися улюбленими овочами незалежно від сезону.

Якщо ви збираєтеся використати продукт швидко, свіжий - хороший вибір. Однак, щоб зменшити ризик псування та відходів, заморожені є безпечним вибором.

Додавання заморожених овочів до вашого раціону - це простий спосіб збільшити споживання важливих поживних речовин, включаючи клітковину, антиоксиданти, вітаміни та мінерали.

Крім того, дослідження показують, що збільшення споживання овочів може бути пов’язане з меншим ризиком таких захворювань, як серцеві захворювання, рак, діабет 2 типу тощо.

Харчова цінність

Оскільки овочі зазвичай заморожують одразу після збирання, вони зберігають багато поживних речовин.

Насправді одне дослідження показало, що бланшування та заморожування овочів до 2 місяців суттєво не змінило їх фітохімічний вміст.

Але інші дослідження показують, що заморожування може по-різному впливати на харчову цінність певних овочів і окремих поживних речовин.

Наприклад, одне дослідження показало, що заморожена брокколі містить більше рибофлавіну, ніж свіжа брокколі, тоді як заморожений горошок

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