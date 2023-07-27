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Чи корисні волоські горіхи, і кому їх їсти категорично не можна

Фото: Чим корисні волоські горіхи (pixabay.com)
Автор: Людмила Жукова

Волоські горіхи - одні з найбільш поживних сухофруктів. Дерева, на яких вони ростуть, дуже поширені в Україні. Дослідження показують, що волоські горіхи багаті на жири омега-3 і містять більшу кількість антиоксидантів, ніж більшість інших продуктів.

Які переваги та "побочки" цих горіхів, розповіли у виданні Financial Express.

Чим корисні волоські горіхи

Хоча волоські горіхи часто їдять як закуску, їх також можна додавати в салати, пасту, супи. Вони складаються на 65% із жиру і приблизно на 15% із білка.

У порції горіхів (30 г) міститься: 4,3 г білка; 3,9 г вуглеводів; 0,7 г цукру; 18,5 г жирів.

У чому користь волоських горіхів?

  • Є відмінним джерелом антиоксидантів, тобто запобігають онкології
  • Містять рослинну форму жиру омега-3, який може допомогти знизити ризик серцевих захворювань
  • Вживання в їжу волоських горіхів може допомогти зменшити запалення, яке може призвести до багатьох хронічних захворювань
  • Сприяють здоров'ю вашого кишечника
  • Можуть знизити ризик розвитку деяких видів раку, включаючи рак грудей, передміхурової залози та колоректальний рак
  • Щоденне вживання 28 грамів волоських горіхів може допомогти покращити кров'яний тиск
  • Можуть допомогти захистити ваш мозок від руйнівного запалення та підтримати його гарну функцію
  • Вживання в їжу волоських горіхів також може допомогти покращити якість сперми

Які побічні ефекти волоських горіхів?

  • Вміст клітковини в волоських горіхах може викликати проблеми із травною системою
  • Якщо ви схильні до алергії вам слід бути обережними при вживанні волоських горіхів
  • Надмірне споживання цього продукту може призвести до збільшення ваги.
  • Волоські горіхи також можуть сприяти утворенню каменів у нирках через високий вміст оксалатів

Як ми раніше повідомляли, вчені визначили, який фрукт знижує ризик раку молочної залози.

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горіхиЗдорове харчування