Полезны ли грецкие орехи, и кому их есть категорически нельзя
Четверг 27 июля 2023 12:23
Фото: Чем полезны грецкие орехи (pixabay.com)
Грецкие орехи - одни из самых питательных сухофруктов. Эти деревья очень распространены в Украине. Исследования показывают, что грецкие орехи богаты жирами омега-3 и содержат большее количество антиоксидантов, чем большинство других продуктов.
Чем полезны грецкие орехи
Хотя грецкие орехи часто едят в качестве закуски, их также можно добавлять в салаты, пасту, супы. Грецкие орехи состоят на 65 % из жира и примерно на 15 процентов из белка.
В порции орехов (30 граммов) содержится: 4,3 грамма белка; 3,9 грамма углеводов; 0,7 грамма сахара; 18,5 грамма жиров.
В чем польза грецких орехов?
Являются отличным источником антиоксидантов, то есть предотвращают онкологию
Содержат растительную форму жира омега-3, который может помочь снизить риск сердечных заболеваний
Употребление в пищу грецких орехов может помочь уменьшить воспаление, которое может привести ко многим хроническим заболеваниям
Способствуют здоровью вашего кишечника
Могут снизить риск развития некоторых видов рака, включая рак груди, предстательной железы и колоректальный рак
Ежедневное употребление 28 граммов грецких орехов может помочь улучшить кровяное давление
Могут помочь защитить ваш мозг от разрушительного воспаления и поддержать его хорошую функцию
Употребление в пищу грецких орехов также может помочь улучшить качество спермы
Каковы побочные эффекты грецких орехов?
Содержание клетчатки в грецких орехах может вызвать проблемы с пищеварительной системой
Если вы склонны к аллергии вам следует соблюдать осторожность при употреблении грецких орехов
Чрезмерное потребление этого продукта может привести к увеличению веса.
Грецкие орехи также могут способствовать образованию камней в почках из-за высокого содержания оксалатов