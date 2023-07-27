Чи корисні волоські горіхи, і кому їх їсти категорично не можна

Волоські горіхи - одні з найбільш поживних сухофруктів. Дерева, на яких вони ростуть, дуже поширені в Україні. Дослідження показують, що волоські горіхи багаті на жири омега-3 і містять більшу кількість антиоксидантів, ніж більшість інших продуктів.

Які переваги та "побочки" цих горіхів, розповіли у виданні Financial Express.

Чим корисні волоські горіхи Хоча волоські горіхи часто їдять як закуску, їх також можна додавати в салати, пасту, супи. Вони складаються на 65% із жиру і приблизно на 15% із білка. У порції горіхів (30 г) міститься: 4,3 г білка; 3,9 г вуглеводів; 0,7 г цукру; 18,5 г жирів. У чому користь волоських горіхів? Є відмінним джерелом антиоксидантів, тобто запобігають онкології

Містять рослинну форму жиру омега-3, який може допомогти знизити ризик серцевих захворювань

Вживання в їжу волоських горіхів може допомогти зменшити запалення, яке може призвести до багатьох хронічних захворювань

Сприяють здоров'ю вашого кишечника

Можуть знизити ризик розвитку деяких видів раку, включаючи рак грудей, передміхурової залози та колоректальний рак

Щоденне вживання 28 грамів волоських горіхів може допомогти покращити кров'яний тиск

Можуть допомогти захистити ваш мозок від руйнівного запалення та підтримати його гарну функцію

Вживання в їжу волоських горіхів також може допомогти покращити якість сперми Які побічні ефекти волоських горіхів? Вміст клітковини в волоських горіхах може викликати проблеми із травною системою

Якщо ви схильні до алергії вам слід бути обережними при вживанні волоських горіхів

Надмірне споживання цього продукту може призвести до збільшення ваги.

Волоські горіхи також можуть сприяти утворенню каменів у нирках через високий вміст оксалатів