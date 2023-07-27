Чи корисні волоські горіхи, і кому їх їсти категорично не можна
Фото: Чим корисні волоські горіхи (pixabay.com)
Волоські горіхи - одні з найбільш поживних сухофруктів. Дерева, на яких вони ростуть, дуже поширені в Україні. Дослідження показують, що волоські горіхи багаті на жири омега-3 і містять більшу кількість антиоксидантів, ніж більшість інших продуктів.
Які переваги та "побочки" цих горіхів, розповіли у виданні Financial Express.
Чим корисні волоські горіхи
Хоча волоські горіхи часто їдять як закуску, їх також можна додавати в салати, пасту, супи. Вони складаються на 65% із жиру і приблизно на 15% із білка.
У порції горіхів (30 г) міститься: 4,3 г білка; 3,9 г вуглеводів; 0,7 г цукру; 18,5 г жирів.
У чому користь волоських горіхів?
- Є відмінним джерелом антиоксидантів, тобто запобігають онкології
- Містять рослинну форму жиру омега-3, який може допомогти знизити ризик серцевих захворювань
- Вживання в їжу волоських горіхів може допомогти зменшити запалення, яке може призвести до багатьох хронічних захворювань
- Сприяють здоров'ю вашого кишечника
- Можуть знизити ризик розвитку деяких видів раку, включаючи рак грудей, передміхурової залози та колоректальний рак
- Щоденне вживання 28 грамів волоських горіхів може допомогти покращити кров'яний тиск
- Можуть допомогти захистити ваш мозок від руйнівного запалення та підтримати його гарну функцію
- Вживання в їжу волоських горіхів також може допомогти покращити якість сперми
Які побічні ефекти волоських горіхів?
- Вміст клітковини в волоських горіхах може викликати проблеми із травною системою
- Якщо ви схильні до алергії вам слід бути обережними при вживанні волоських горіхів
- Надмірне споживання цього продукту може призвести до збільшення ваги.
- Волоські горіхи також можуть сприяти утворенню каменів у нирках через високий вміст оксалатів
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