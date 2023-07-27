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Полезны ли грецкие орехи, и кому их есть категорически нельзя

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Четверг 27 июля 2023 12:23
Полезны ли грецкие орехи, и кому их есть категорически нельзя Фото: Чем полезны грецкие орехи (pixabay.com)
Автор: Людмила Жукова

Грецкие орехи - одни из самых питательных сухофруктов. Эти деревья очень распространены в Украине. Исследования показывают, что грецкие орехи богаты жирами омега-3 и содержат большее количество антиоксидантов, чем большинство других продуктов.

Какие преимущества и "побочки" этих орехов, рассказали в издании Financial Express.

Чем полезны грецкие орехи

Хотя грецкие орехи часто едят в качестве закуски, их также можно добавлять в салаты, пасту, супы. Грецкие орехи состоят на 65 % из жира и примерно на 15 процентов из белка.

В порции орехов (30 граммов) содержится: 4,3 грамма белка; 3,9 грамма углеводов; 0,7 грамма сахара; 18,5 грамма жиров.

В чем польза грецких орехов?

  • Являются отличным источником антиоксидантов, то есть предотвращают онкологию
  • Содержат растительную форму жира омега-3, который может помочь снизить риск сердечных заболеваний
  • Употребление в пищу грецких орехов может помочь уменьшить воспаление, которое может привести ко многим хроническим заболеваниям
  • Способствуют здоровью вашего кишечника
  • Могут снизить риск развития некоторых видов рака, включая рак груди, предстательной железы и колоректальный рак
  • Ежедневное употребление 28 граммов грецких орехов может помочь улучшить кровяное давление
  • Могут помочь защитить ваш мозг от разрушительного воспаления и поддержать его хорошую функцию
  • Употребление в пищу грецких орехов также может помочь улучшить качество спермы

Каковы побочные эффекты грецких орехов?

  • Содержание клетчатки в грецких орехах может вызвать проблемы с пищеварительной системой
  • Если вы склонны к аллергии вам следует соблюдать осторожность при употреблении грецких орехов
  • Чрезмерное потребление этого продукта может привести к увеличению веса.
  • Грецкие орехи также могут способствовать образованию камней в почках из-за высокого содержания оксалатов

Как мы ранее сообщали, ученые определили, какой фрукт снижает риск рака молочной железы.

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