Полезны ли грецкие орехи, и кому их есть категорически нельзя

Грецкие орехи - одни из самых питательных сухофруктов. Эти деревья очень распространены в Украине. Исследования показывают, что грецкие орехи богаты жирами омега-3 и содержат большее количество антиоксидантов, чем большинство других продуктов.

Какие преимущества и "побочки" этих орехов, рассказали в издании Financial Express.

Чем полезны грецкие орехи Хотя грецкие орехи часто едят в качестве закуски, их также можно добавлять в салаты, пасту, супы. Грецкие орехи состоят на 65 % из жира и примерно на 15 процентов из белка. В порции орехов (30 граммов) содержится: 4,3 грамма белка; 3,9 грамма углеводов; 0,7 грамма сахара; 18,5 грамма жиров. В чем польза грецких орехов? Являются отличным источником антиоксидантов, то есть предотвращают онкологию

Содержат растительную форму жира омега-3, который может помочь снизить риск сердечных заболеваний

Употребление в пищу грецких орехов может помочь уменьшить воспаление, которое может привести ко многим хроническим заболеваниям

Способствуют здоровью вашего кишечника

Могут снизить риск развития некоторых видов рака, включая рак груди, предстательной железы и колоректальный рак

Ежедневное употребление 28 граммов грецких орехов может помочь улучшить кровяное давление

Могут помочь защитить ваш мозг от разрушительного воспаления и поддержать его хорошую функцию

Употребление в пищу грецких орехов также может помочь улучшить качество спермы Каковы побочные эффекты грецких орехов? Содержание клетчатки в грецких орехах может вызвать проблемы с пищеварительной системой

Если вы склонны к аллергии вам следует соблюдать осторожность при употреблении грецких орехов

Чрезмерное потребление этого продукта может привести к увеличению веса.

Грецкие орехи также могут способствовать образованию камней в почках из-за высокого содержания оксалатов