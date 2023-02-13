Чи корисне соняшникове насіння і скільки його можна їсти на день? Відповідь експерта

Чи корисне насіння соняшника

"Насіння соняшника, окрім того, що його приємно лускати ще й багате на клітковину, фосфор, калій, селен, цинк, магній, вітаміни групи В, Е, D. Загалом, як і все насіння дуже корисні. Втім є дуже невеличке "але", - пояснює експертка.

За словами Луценко, у 100 грамах соняшникового насіння міститься 600 ккал. У яких 52 грами жиру (це майже добова доза жиру для жінки 60 кг), решта піде в запаси на боки чи стегна.

"Тому, скоріш за все, через тиждень чи два після початку традиції лускати насіння, ви почнете ставити собі запитання "чого це я як пташечка лускаю насіння, а вага іде стрімко вгору?" - каже експертка.

Також Луценко застерігає від ще одного неприємного наслідку після лускання насіння - на передньому зубі у любителів соняшника з’являється ямка, що прям видає їх перед колегами, знайомими і друзями.

"Тому, терміново йдіть до стоматолога - заклейте цю виїмку і забудьте про лускання насіння", - радить Луценко.

Скільки можна їсти соняшникового насіння

Тренер рекомендує завести нову традицію замість лускання насіння - додавайте ложечку очищеного насіння соняшника, льону чи гарбузового, а також кунжуту та чіа до салату, каші, овочевих страв та інших. Луценко наголошує, що це корисно і смачно.

Хоч насіння соняшнику є багатим джерелом здорових моно- і поліненасичених жирів, які покращують здоров'я серця, вживати його потрібно не частіше 2 разів на тиждень і не більше 100-150 грамів.

У насінні міститься фосфор, його надлишок в організмі може привести до надміру кальцію і захворювань нирок. А надто велика кількість селену з насіння загрожує випаданням волосся, розшаруванням нігтів, висипаннями на шкірі, втомою, апатією і дратівливістю.