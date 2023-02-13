Полезны ли семечки подсолнуха и сколько их можно есть в день? Ответ эксперта

Полезны ли семечки подсолнуха

"Семечки подсолнуха, кроме того, что их приятно щелкать еще и богатые клетчаткой, фосфором, калием, селеном, цинком, магнием, витаминами группы В, Е, D. В общем, как и все семена они очень полезны. Впрочем, есть очень небольшое "но", - объясняет эксперт.

По словам Луценко, в 100 граммах семян подсолнечника содержится 600 ккал. У которых 52 грамма жира (это почти суточная доза жира для женщины 60 кг), остальные уйдут в запасы на бока или бедра.

"Поэтому, скорее всего, через неделю или две после начала традиции щёлканья семечек вы начнете задавать себе вопрос "чего это я как птичка ем семена, а вес идет стремительно вверх?" - говорит эксперт.

Также Луценко предостерегает от еще одного неприятного последствия после лущения семян - на переднем зубе у любителей подсолнуха появляется ямка, которая прям выдает их перед коллегами, знакомыми и друзьями.

"Поэтому, срочно идите к стоматологу - заклейте эту выемку и забудьте о щелканье семечек", - советует Луценко.

Сколько можно есть семечек подсолнуха

Тренер рекомендует завести новую традицию вместо щелканья семечек - добавлять ложечку очищенных семян подсолнуха, льна или тыквы, а также кунжута и чиа в салат, кашу, овощные блюда и другие. Луценко отмечает, что это полезно и вкусно.

Хотя семена подсолнечника являются богатым источником здоровых моно- и полиненасыщенных жиров, улучшающих здоровье сердца, употреблять их нужно не чаще 2 раз в неделю и не более 100-150 грамм.

В семенах содержится фосфор, его избыток в организме может привести к избытку кальция и заболеваниям почек. Особенно большое количество селена из семян грозит выпадением волос, расслоением ногтей, высыпаниями на коже, усталостью, апатией и раздражительностью.