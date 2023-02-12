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Більше користі чи шкоди: експерт пояснив, чи варто налягати на консервацію взимку

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Неділя 12 лютого 2023 12:29
Більше користі чи шкоди: експерт пояснив, чи варто налягати на консервацію взимку Чи корисна консервація (фото: freepik)
Автор: Василина Копитко

Традиційно взимку українці налягають на консервовані овочі й фрукти. В уявленні багатьох такий продукт є кориснішим, бо приготований з домашнього врожаю. Та чи насправді це так?

Про те, чи є консервація корисною, розповів експерт зі здорового харчування і тренер Юрій Попко на своїй сторінці в Instagram.

Консервація корисна чи ні

"Зараз ми живемо у ХХІ столітті, де є холодильники, морозильні камери, і продукти можуть зберігатись у них місяцями, не псуючись. Раніше такого не було. А наші предки жили в основному за принципом - що виростиш, те і їси. В сезон це зрозуміло, а от що їм було робити взимку? Саме тому вони закатували консервацію", - пише експерт.

Попко наголошує, що ця звичка перейшла до нових поколінь і господині продовжують консервувати городину на зиму, хоч ті ж продукти можна купити у супермаркеті протягом цілого року.

"Під час консервації овочі проходять високу термічну обробку, тобто стерилізацію. Після неї значна частина вітамінів зменшується, особливо вітамін С. Натомість мінерали зберігаються. Але не забувайте, що у банку ви клали овоч, а після консервації отримали на додачу ще й цукор, і сіль", - пояснює Попко.

За його словами, у результаті ми отримуємо "гримучу суміш солі й цукру" і сумнівної якості овочі.

Чи є здорова альтернатива

Взимку експерт радить віддавати перевагу тепличним овочам, а не консервованим. А ще краще їсти заморожені, чи навіть заквашені.

"Цікавим є той факт, що під час розкопки могили Тутанхамона археологи знайшли глиняні форми, запечатані спеціальною смолою. Як виявилося, у них поміщали овочі і фрукти, тоді заливали оливковою олією, що дозволяло їх маринувати і довго зберігати. Тож консервація точно не новий спосіб зберегти продукти і точно не найкращий", - говорить експерт.

Попко додає, що консервовані овочі можна їсти, але налягати на них не варто, адже є краще методи зберігання сезонної городини.

"Краще тепличні, ніж мариновані овочі. Це я говорю про такі, які не можна заморозити. Наприклад, огірки. Також альтернативою можуть бути квашені. Вони беззаперечно корисні", - радить експерт.

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