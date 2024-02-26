Чи існує окремий етикет і дрес-код для співбесіди в IT: про це треба знати

Початок знайомства

В середньому для першої співбесіди-бліцопитування може бути достатньо 15-30 хвилин. Інколи рішення щодо кандидата на вакансію - як позитивне, так і негативне - складається вже з перших хвилин зустрічі.

Водночас, на думку більшості рекрутерів, не буває стовідсотково поганих кандидатів. Остаточна відповідь має бути обґрунтованою - заснованою на фактах та оцінці soft skills.

Як зіпсувати перше враження

Негативне враження рекрутера про кандидата може скластися з перших хвилин спілкування на тлі:

браку досвіду або професійних знань і навичок

відвертої брехні під час розмови

неприємної (зухвалої, нахабної) поведінки людини

переоцінення кандидатом власних можливостей (коли він "абсолютно все знає та вміє")

відсутності адекватних ситуації комунікативних вмінь (так званих soft skills)

постійного відволікання кандидата на сторонні предмети (сповіщення в телефоні і т.ін.)

неадекватного співбесіді зовнішнього вигляду (у банному халаті, з цигаркою або IQOS у руці тощо)

інтуїції та суб'єктивних вражень інтерв'юера

Неадекватності не любить ніхто (ілюстративне фото: pixabay.com)

Що подобається рекрутерам

Позитивне враження на рекрутерів найчастіше справляють:

привітність кандидата

повага до інших

вміння виражатися просто та лаконічно

предметні відповіді на запитання

демонстрація вмінь і навичок на тлі конкретних ситуацій - завдань і їхніх вирішень (фактів і цифр)

чесність і відкритість

допитливість

зацікавленість у саморозвитку

готовність до викликів

Чи існує окремий IT-етикет

Окремого етикету в IT-сфері немає, проте правила хорошого тону ще ніхто не скасовував.

Згідно зі спостереженнями рекрутерів, 10-20% кандидатів спізнюються на призначену заздалегідь зустріч (особливо якщо перебувають в іншій часовій зоні). У такому випадку людям радять:

завчасно попередити інтерв'юера про форс-мажорні обставини

перенести зустріч (якщо запізнення становить більш як 10-15 хвилин)

Крім того, під час співбесіди кандидатам варто:

бути ввічливими та охайними

переводити персональні гаджети у беззвучний режим

дотримуватися робочої "дистанції" та субординації

зрозуміло висловлювати свої думки

уникати недоречних жартів чи незрозумілих порівнянь тощо

Людяність і привітність - завжди "в моді" (ілюстративне фото: pixabay.com)

Яким є дрес-код айтівців

Спеціального дрес-коду в IT-спільноті також немає. Проте через зовнішній вигляд (особливо під час співбесіди) проявляється повага до співрозмовника.

На думку більшості рекрутерів, одяг людини не є критично важливим фактором, однак вказує на те, чи впишеться вона в колектив.

Саме тому до співбесіди кандидатам радять детально дослідити та проаналізувати не лише обрану вакансію, але й компанію, її корпоративну культуру (наприклад, якщо всі одягаються вільно, а кандидат звик до офісного стилю та прийде у краватці, це буде підмічено).

Водночас велика кількість IT-компаній проводять співбесіди онлайн та дозволяють співробітникам працювати віддалено.

В такому випадку кандидату на ту чи іншу посаду варто обрати комфортне та стримане вбрання без крайнощів (халатів або ж костюмів трійок). Можна обрати щось у стилі кежуал у нейтральних або пастельних тонах.