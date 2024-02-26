Чи існує окремий етикет і дрес-код для співбесіди в IT: про це треба знати

Шукаєте роботу в IT-сфері й домовились про зустріч із рекрутером чи тім лідом? Тоді вам точно варто знати, чи існує серед айтівців окремий етикет і дрес-код для співбесіди.
РБК-Україна (проект Styler) розповідає, чи можна завоювати прихильність або отримати відмову у перші хвилини співбесіди, а також що відомо про етикет і дрес-код в IT-сфері.
При підготовці матеріалу було використано такі джерела: DOU, Happy Monday, Jobs.ua.
В середньому для першої співбесіди-бліцопитування може бути достатньо 15-30 хвилин. Інколи рішення щодо кандидата на вакансію - як позитивне, так і негативне - складається вже з перших хвилин зустрічі.
Водночас, на думку більшості рекрутерів, не буває стовідсотково поганих кандидатів. Остаточна відповідь має бути обґрунтованою - заснованою на фактах та оцінці soft skills.
Негативне враження рекрутера про кандидата може скластися з перших хвилин спілкування на тлі:
Неадекватності не любить ніхто (ілюстративне фото: pixabay.com)
Позитивне враження на рекрутерів найчастіше справляють:
Окремого етикету в IT-сфері немає, проте правила хорошого тону ще ніхто не скасовував.
Згідно зі спостереженнями рекрутерів, 10-20% кандидатів спізнюються на призначену заздалегідь зустріч (особливо якщо перебувають в іншій часовій зоні). У такому випадку людям радять:
Крім того, під час співбесіди кандидатам варто:
Людяність і привітність - завжди "в моді" (ілюстративне фото: pixabay.com)
Спеціального дрес-коду в IT-спільноті також немає. Проте через зовнішній вигляд (особливо під час співбесіди) проявляється повага до співрозмовника.
На думку більшості рекрутерів, одяг людини не є критично важливим фактором, однак вказує на те, чи впишеться вона в колектив.
Саме тому до співбесіди кандидатам радять детально дослідити та проаналізувати не лише обрану вакансію, але й компанію, її корпоративну культуру (наприклад, якщо всі одягаються вільно, а кандидат звик до офісного стилю та прийде у краватці, це буде підмічено).
Водночас велика кількість IT-компаній проводять співбесіди онлайн та дозволяють співробітникам працювати віддалено.
В такому випадку кандидату на ту чи іншу посаду варто обрати комфортне та стримане вбрання без крайнощів (халатів або ж костюмів трійок). Можна обрати щось у стилі кежуал у нейтральних або пастельних тонах.
Нагадаємо, раніше ми розповідали, як скласти резюме, щоб не проґавити роботу в IT, а також які типові помилки з точки зору HR допускають кандидати.
Читайте також про низку джобхаків - як підготуватися до технічного інтерв'ю та пройти співбесіду в IT.